السجن لمغربية استقطبت فتيات لجهاد النكاح ﻿

قضت العدالة الإسبانية، بداية الأسبوع الجاري، بسجن مغربية شابة لمدة أربع سنوات نافذة، وذلك عقب اتهامها باستقطاب الفتيات وتهجيرهن إلى مناطق تواجد أفراد تنظيم الدولة الإسلامية من أجل ما يسمى بـ

''شوف تيفي''

قضت العدالة الإسبانية، بداية الأسبوع الجاري، بسجن مغربية شابة لمدة أربع سنوات نافذة، وذلك عقب اتهامها باستقطاب الفتيات وتهجيرهن إلى مناطق تواجد أفراد تنظيم الدولة الإسلامية من أجل ما يسمى بـ ''جهاد النكاح''.

وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن المغربية ''شيماء'' والتي تم إيقافها قبل أربع سنوات، بسبتة المحتلة، تمكنت أجهزة الأمن الإسبانية من الإطاحة بها بعد توصلها بمعلومات تؤكد على أنها وبعد فشلها في الالتحاق بالمناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم ''داعش''، قررت استقطاب الفتيات من أجل جهاد النكاح.

وأشارت ذات المصادر أن النيابة العامة الإسبانية بالمحكمة العليا، كانت قد طالبت بإنزال عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة، وذلك بالنظر إلى خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها.