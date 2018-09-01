القبلة والخمر يسقطان أول ضحية للتحرش الجنسي بسوق الأحد بأكادير ﻿

أسقط قانون التحرش الجنسي الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ أول ضحية له بمدينة أكادير، وذلك بعد توقيف بائع للفواكه بسوق الأحد يوم أمس على خلفية تحرشه بسيدة متزوجة حينما كانت تود التبضع من محله التجاري.

شوف تيفي:أكادير

أسقط قانون التحرش الجنسي الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ أول ضحية له بمدينة أكادير، وذلك بعد توقيف بائع للفواكه بسوق الأحد يوم أمس على خلفية تحرشه بسيدة متزوجة حينما كانت تود التبضع من محله التجاري.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحية قدمت عند بائع الفواكه بسوق الأحد، وسألته عن سعر العنب، ليرد عليها، بأن الثمن المخصص للكيلوغرام الواحد هو 10 دراهم، لتطالبه السيدة (الضحية) بتخفيض السعر بدرهمين واحتساب 8 دراهم للكيلو غرام، وهو ما جعل البائع ينهض من مكانه، ويخرج من تحت الطاولة قنينة خمر كان يحتسيها قبل قدوم السيدة، ويأمرها بأخذ العنب مجانا قائلا لها ''الله أودي كامل هاد الزين ها يخدو فابور''، ليرسم قبلة على وجنتي الزبونة، والتي اندهشت من ما أقدم عليه البائع.

وأضافت ذات المصادر، أن رد فعل البائع جعلت الزبونة تهرول وتترك المحل لتقصد مقر عناصر الأمن، وتضع شكاية ضد البائع لتصطحب معها عناصر الأمن الذين رافقوها لمحل البائع، وقاموا باعتقاله وأخضعوا المحل للتفتيش حيث عثروا على أربع قنينات من الخمر كان البائع يحتسيها.

وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له وظروف وملابسات الواقعة، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك.