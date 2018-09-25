الإطاحة بأخطر عصابة بمدينة العيون+صورة ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخل بولاية أمن العيون بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من إيقاف ثلاثة من أفراد عصابة إجرامية متخصصة في تنفيذ السرقات الموصوفة.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخل بولاية أمن العيون بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من إيقاف ثلاثة من أفراد عصابة إجرامية متخصصة في تنفيذ السرقات الموصوفة.

وحسب مصدر مطلع فإنه وعلى إثر تعرض منزل بتجزئة الوكالة ''84'' للسرقة من طرف مجهولين استولوا على جميع الأثاث المتواجد به في ظل غياب قاطنه، واستغلالا لمعطيات توفرت لدى الفرقة وبعد مراقبة خفية وتربص لمنزل أحد المشتبه بهم بتجزئة العودة أمكن إيقافه متلبسا بحيازة حقيبة مليئة ببعض المسروقات.

وأشار ذات المصدر إلى أنه وبناء على المقتضيات القانونية لحالة التلبس تم إجراء تفتيش دقيق بداخل مسكنه أسفر عن حجز مجموعة من الأثاث المتحصل عليها من فعل السرقة، كما مكنت التحريات من إيقاف شريكي الموقوف، الأول على مستوى شارع اسكيكيمة والثاني على مستوى شارع رأس الخيمة، وأن أحدهما مبحوث عنه من أجل قضية أخرى تتعلق بالسرقة بالكسر، مؤكدا على أنه وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.