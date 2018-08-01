أيام بعد الدخول المدرسي أسطول مدرسة خصوصية باشتوكة أيت بها يتعرض لحريق مهول ﻿

تسبب حريق مهول اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بحي ''أيت وارغن'' بمدينة بيوكرى في إتلاف عدد من سيارات النقل المدرسي التابعة لإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

تسبب حريق مهول اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بحي ''أيت وارغن'' بمدينة بيوكرى في إتلاف عدد من سيارات النقل المدرسي التابعة لإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالحريق شب بشكل مباغث ومفاجئ بأسطول سيارات النقل التي كانت مركونة بجنبات مؤسسة تعليمية خاصة بالحي السالف الذكر ولحدود اللحظة ما زالت أسبابه مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تباشرها مصالح الأمن على خلفية الحادث.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الوقاية المدنية والمصالح الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت لعين المكان، وعملت على إخماد النيران المشتعلة في أسطول السيارات، قبل أن تتمدد وتزداد الخسائر المادية وبعد جهد جهيد تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، بعد أن احترقت 3 سيارات بالكامل دون تضرر الأخريات.

هذا، ومن جانبها فتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، في ظروف وملابسات وقوع الحريق وتحديد إن كان الفعل مدبرا أم كان حادثا عرضيا.

وعلاقة بالموضوع أكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المدرسة الخصوصية التي وقع فيها الحريق حصلت للتو على رخصة ممارسة نشاطها من طرف الوزارة، وذلك بعدما سبق وأن أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة السنة الماضية قرارا يقضي بإغلاقها نظرا لإخلالها بمجموعة من الالتزامات.