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هذا هو السيناريو الذي سيعتمده حزب الحركة الشعبية في انتخاب أمينه العام الجديد

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 17:38 هذا هو السيناريو الذي سيعتمده حزب الحركة الشعبية في انتخاب أمينه العام الجديد | بوليتيك
هذا هو السيناريو الذي سيعتمده حزب الحركة الشعبية في انتخاب أمينه العام الجديد
كشف مصطفي اسلالو عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية والمرشح لمنصب الأمانة العامة لحزب ''السنبلة''، في تصريح لـ ''شوف تبفي''، عن وجود سيناريو محبوك يتم التنسيق له في كواليس الحركة الشعبية بين امحند

شوف تيفي:

كشف مصطفي اسلالو عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية والمرشح لمنصب الأمانة العامة لحزب ''السنبلة''، في تصريح لـ ''شوف تبفي''، عن وجود سيناريو محبوك يتم التنسيق له في كواليس الحركة الشعبية بين امحند العنصر الأمين العام الحالي المنتهية ولايته، ومحمد حصاد وزير الداخلية الأسبق وعضو المكتب السياسي للحزب، وهو السيناريو الذي يقضي، حسب اسلالو، بذهاب الرجلين إلى المؤتمر الوطني 13 المرتقب نهاية الأسبوع الجاري بالرباط، وهما في حالة توافق حول منصب الأمين العام للحزب.

وأوضح اسلالو في تصريحه، أن تفاصيل ''الوصفة الثنائية التي أعدها أصحاب الحل والعقد داخل الحركة الشعبية، تدفع في اتجاه تمكين امحند العنصر من ولاية إضافية على رأس الحزب، على أساس انتخاب محمد حصاد نائبا أول له، تناط له - يضيف مصدرنا- مهام الإدارة الفعلية لشؤون الحزب، ''بحكم أن العنصر سيكون منشغلا بأمور جهة فاس مكناس التي يريد أن ينهي بها مساره السياسي الذي امتد لأزيد من 5 عقود'' يبرز المتحدث ذاته.

ولمزيد من التوضيحات قال مصطفى اسلالو، أن الوعود المقترحة على حصاد في إطار هذا السيناريو التوافقي على منصب الأمين العام، لن تتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها مجرد حيلة تهدف إلى تبديد حلم حصاد في قيادة سفينة الحركيين وإزاحته من مواقع المسؤولية، مستشهدا في ذلك بتجربته الطويلة داخل الحزب ومعرفته الدقيقة بكيفية تعاطي القيادة الحركية المتحكمة، مع مستجدات البيت الداخلي للحركة الشعبية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحركة الشعبية مصطفي اسلالو امحند العنصر محمد حصاد جهة فاس مكناس

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