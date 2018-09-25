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خطير وبالصور..أم تلميذ بطنجة سلخات أستاذة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..أم تلميذ بطنجة سلخات أستاذة

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خطير وبالصور..أم تلميذ بطنجة سلخات أستاذة

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 17:27 خطير وبالصور..أم تلميذ بطنجة سلخات أستاذة | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..أم تلميذ بطنجة سلخات أستاذة
نشرت إحدى المجموعات الفيسبوكية الخاصة بالأساتذة، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور التي قيل إنها توثق للاعتداء الذي تعرضت له أستاذة على يد والدة تلميذ.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى المجموعات الفيسبوكية الخاصة بالأساتذة، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور التي قيل إنها توثق للاعتداء الذي تعرضت له أستاذة على يد والدة تلميذ.

وفور نشر الصور، ناشد الأساتذة الجهات المختصة بفتح تحقيق بخصوص تعرض الأستاذة ''نهى.ش'' للضرب والجرح على يد والدة التلميذ، وفرض أقصى العقوبات على المعتدية.

وكتبت هذه المجموعة: ''بعد تعرضها لهجوم شنيع من قبل أم تلميذ نتج عنه جروح على مستوى الوجه واليدين ونناشد الجهات المختصة بفتح تحقيق وتنزيل أقصى العقوبات في حق (..... ) ذات المخالب الحادة كما وصفها أحد الأساتذة ورد الاعتبار لزميلتنا وللأسرة التعليمية بصفة عامة..''.


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المغرب شوف تيفي الأستاذة الاعتداء الصور التلميذ

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