صادم..تسجيل إصابة 113 حالة إصابة بداء الليشمانيا بزاكورة ﻿

أعلنت وزارة الصحة في تعليقها على ما ورد في بعض منابر الصحافة المكتوبة والإلكترونية بخصوص انتشار داء الليشمانيا بإقليم زاكورة، أن الحالة الوبائية عادية لا تدعو للقلق، حيث سجلت 113 حالة ابتداء من شهر

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة الصحة في تعليقها على ما ورد في بعض منابر الصحافة المكتوبة والإلكترونية بخصوص انتشار داء الليشمانيا بإقليم زاكورة، أن الحالة الوبائية عادية لا تدعو للقلق، حيث سجلت 113 حالة ابتداء من شهر يوليوز إلى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' أن منطقة بني زولي، عرفت تسجيل 24 حالة، ومنطقة تامزموط حالة واحدة ومنطقة تنزولين 24 حالة، وذلك وفقا للإحصائيات المعتمدة من طرف المصالح الصحية الإقليمية.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات التي تم تشخيصها قدمت لها العلاجات الضرورية، مذكرة بأنها تنظم منذ شهر شتنبر 2018، في إطار تفعيل البرنامج الوطني لمحاربة داء الليشمانيا، حملات ميدانية لكشف وعلاج داء الليشمانيا، تشمل الأطفال الممدرسين وكذا ساكنة الدواوير الموبوءة بهذا المرض.

وكشفت الوزارة أن المصالح الصحية، تعمل خلال هذه الحملات على القيام بالفحص والتشخيص المخبري وتتبع حالات التلاميذ بالمدارس المتواجدة بالمناطق الموبوءة، مضيفة أن هذه الحملات، مكنت من الكشف عن بعض الحالات والتكفل بعلاجها مجانا بمختلف المراكز والمؤسسات الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة بزاكورة.

وموازاة مع عمليات الكشف، تضيف الوزارة، تتم تعبئة جميع الفرقاء من جماعات محلية، ومجتمع مدني ومصالح خارجية تابعة لوزارة الفلاحة والتنسيق معهم من أجل التوعية الصحية للسكان، والمكافحة الكيميائية للجرذان (الفئران) في التجمعات الموبوءة، والصرف الصحي للنفايات وتأطير السكان وتوعيتهم حول أهمية النظافة.