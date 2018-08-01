بنك المغرب يتوقع تباطؤ التضخم في النصف الثاني لهذا العام ﻿

أفاد بنك المغرب أنه يتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من 2018 ليصل متوسطه بنهايتها إلى 2,1 في المئة، قبل أن يتراجع إلى 1,2 في المئة في 2019، بينما يرتقب أن يواصل التضخم الأساسي تطوره في مستويات

شوف تيفي و.م.ع

أفاد بنك المغرب أنه يتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من 2018 ليصل متوسطه بنهايتها إلى 2,1 في المئة، قبل أن يتراجع إلى 1,2 في المئة في 2019، بينما يرتقب أن يواصل التضخم الأساسي تطوره في مستويات معتدلة تناهز 1 في المائة في 2018 و 1,2 في المائة في 2019.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه الذي عقده اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه ''من المتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من السنة ليصل متوسط التضخم بنهايتها إلى 2,1 في المائة''.

وبخصوص سنة 2019، ومع تبدد هذه الصدمات، يتوقع أن يتراجع التضخم إلى 1,2 في المائة. ومن المرتقب أن يواصل التضخم الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، تطوره في مستويات معتدلة تناهز 1 في المائة في 2018 و 1,2 في المائة في 2019''.

وأضاف البلاغ أن المجلس سجل أيضا أن التضخم، بعد أن بلغ مستويات متدنية في 2017، ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة.