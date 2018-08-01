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مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لشاب خطف شيخات وغتصابهم بالجديدة

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 16:47 مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لشاب خطف شيخات وغتصابهم بالجديدة | حوادث و حقوق
مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لشاب خطف شيخات وغتصابهم بالجديدة
قضت استئنافية مدينة الجديدة، الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة في حق شخص، تورط في اختطاف ''شيخات'' واغتصابهم والسرقة والضرب والجرح.

''شوف تيفي''

قضت استئنافية مدينة الجديدة، الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة في حق شخص، تورط في اختطاف ''شيخات'' واغتصابهم والسرقة والضرب والجرح.

وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر، كان يستخدم سيارة أجرة، رفقة أفراد عصابته من أجل اعتراض سبيل الضحايا ومن بينهم ''شيخات'' تم اختطافهن مباشرة بعد مشاركتهن في أحد الأعراس، حيث تم الاعتداء على ''الجوق'' الخاص بهن، قبل خطفهن واغتصابهن.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، حاول نفي جميع التهم الموجهة إليه، إلا أن جميع الضحايا أكدوا تعرضهم للاعتداء على يديه.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضحايا المحكمة مدينة الجديدة الاختطاف

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