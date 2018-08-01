 توقيف شقيقين متورطين بالاتجار في المخدرات ومحاولة القتل العمد بأكادير يسفر عن تفكيك مصنع للماحيا وحجز عدة ممنوعات ﻿
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توقيف شقيقين متورطين بالاتجار في المخدرات ومحاولة القتل العمد بأكادير يسفر عن تفكيك مصنع للماحيا وحجز عدة ممنوعات

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 16:41 توقيف شقيقين متورطين بالاتجار في المخدرات ومحاولة القتل العمد بأكادير يسفر عن تفكيك مصنع للماحيا وحجز عدة ممنوعات | حوادث و حقوق
توقيف شقيقين متورطين بالاتجار في المخدرات ومحاولة القتل العمد بأكادير يسفر عن تفكيك مصنع للماحيا وحجز عدة ممنوعات
أوقفت عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية لإنزكان أمس الاثنين شقيقين يبلغان من العمر 25 و27 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات ومحاولة القتل العمد.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية لإنزكان أمس الاثنين شقيقين يبلغان من العمر 25 و27 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات ومحاولة القتل العمد.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جرى توقيف الشخص الأول بأحد أزقة حي ''الباطوار'' الشهير حينما كان على متن سيارة خفيفة، وأسفر تفتيش السيارة التي يمتطيها عن حجز كمية كبيرة من الممنوعات تتمثل في 720 عبوة مخدر ''اللصاق'' وقنينات من الغاز المسيل للدموع علاوة على مبالغ مالية يشتبه في تحصيلها من نشاطه الإجرامي.
وكان الموقوف مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح الأمن الوطني بإنزكان وآيت ملول وتيكيوين والدرك الملكي بأكادير، من أجل محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد توقيف الشخص الأول والتحقيق معه أقر بمشاركة شقيق له في عمله الإجرامي ودل رجال الأمن على مكان تواجده، حيث انتقلت فرقة خاصة لإحدى الشقق بحي السلام بأكادير وتمت مداهمتها بأمر من النيابة العامة المختصة وجرى توقيفه وبعد تنقيطه تبين أنه كان يجري البحث عنه بدوره في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات ومحاولة القتل.

وحجزت على خلفية هذه العملية الأمنية سيارة خفيفة مشكوك في مصدرها وتحمل ترقيما مزيفا، كانا يستعملانها في نشاطهما الإجرامي، فضلا عن تفكيك مصنع سري لتقطير مسكر ماء الحياة في ملكيتهما بأحد دواوير الجماعة الحضرية ''سيدي بيبي'' بإقليم شتوكة آيت باها، وحجز مجموعة من المعدات التي كانت تستعمل في تحضير المسكر المذكور وعدد من الأسلحة البيضاء ولوحات ترقيم مشبوهة.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفيْن تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الأفعال المنسوبة إليهما.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف شقيقين قضايا تتلعق محاولة القتل العمد الاتجار في المخدرات

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