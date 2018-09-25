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سخط فايسبوكي عـــارم بعد إعلان العنصر ترشحه مرة أخرى لخلافة نفسه على رأس السنبلة

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 16:33 سخط فايسبوكي عـــارم بعد إعلان العنصر ترشحه مرة أخرى لخلافة نفسه على رأس السنبلة | بوليتيك
سخط فايسبوكي عـــارم بعد إعلان العنصر ترشحه مرة أخرى لخلافة نفسه على رأس السنبلة
ربما لم يستحضر الرجل الأول لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر التوجيهات الملكية التي ركز من خلالها الملك محمد السادس في خطابه الأخير على إدماج الشباب في الحياة السياسية وضخ دماء جديدة في الأحزاب

شوف تيفي:م غطاس

ربما لم يستحضر الرجل الأول لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر التوجيهات الملكية التي ركز من خلالها الملك محمد السادس في خطابه الأخير على إدماج الشباب في الحياة السياسية وضخ دماء جديدة في الأحزاب السياسية، عندما تقدم يومه الثلاثاء بترشيحه رسميا لخلافة نفسه على رأس الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية يقول الفايسبوكيين .

ترشح العنصر الذي تعرف عليه المغاربة مند عهد طويل على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة، لقي سخطا كبيرا و استياء عارما من طرف مغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن غصبهم من هذا القرار مؤكدين أن الحزب غيب تماما التوجيهات الملكية الأخيرة.

شباب مغاربة أكدوا في تعليقاتهم ،أن الحزب و أمينه العام ضربوا بعرض الحائط الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب لـ20 غشت الماضي، والذي دعا فيه الملك محمد السادس الأحزاب السياسية، إلى تشبيب الحياة السياسية عامة والحزبية خاصة، عبر تشجيع الشباب على تحمل المسؤوليات الحزبية، والمساهمة في النقاش السياسي، لإيجاد الحلول المناسبة، خاصة أن الزمن زمن الشباب وهم الأدرى بمشاكل عصرهم، والأقدر على تقديم اقتراحات وحلول بناءة تناسب تحديات العصر.

و معلوم أن الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر(76سنة)، تقدم يومه الثلاثاء بترشيحه - مجددا- للأمانة العامة للحزب بعد 30سنة قضاها على رأس حزب''السبولة''، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ13 للحزب بالرباط.

 

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