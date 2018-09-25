ضحايا مافيا العقار يحتجون أمام ابتدائية تيزنيت بقنينات الخمر وقوالب السكر ''صور حصرية'' ﻿

خرج عشرات المواطنين ضحايا ''مافيا العقار'' بكل من مدينة تيزنيت وكلميم وبيوزكارن في وقفة احتجاجية، قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء 25 شتنبر 2018، أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، رافعين شعارات ولافتات

شوف تيفي:تيزنيت

خرج عشرات المواطنين ضحايا ''مافيا العقار'' بكل من مدينة تيزنيت وكلميم وبيوزكارن في وقفة احتجاجية، قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء 25 شتنبر 2018، أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، رافعين شعارات ولافتات وقنينات من الخمر و ''قوالب'' السكر، للتنديد بأساليب زعيم المافيا في الترامي على أراضيهم.

وحمل المتضررون القادمون من أقاليم أكادير وتزنيت وسيدي إفني وكلميم، قنينات من الخمر من مختلف الأحجام والأنواع، وقوالب السكر في إشارة منهم للإغراءات التي يستميل بها زعيم المافيا عددا من الأشخاص لإرغامهم على الإدلاء بشهادات لصالحه، قيل إنها مزورة قصد تبسيط الطريق له من أجل سلب مواطني هذه المناطق أراضيهم وممتلكاتهم باستعمال عقود عرفية مشكوك في أمرها.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات منددة بأساليب مافيا العقار من قبيل : ''كفى من الترامي على أراضي الناس..'' ''هذا عار .. هذا عار .. ممتلكات المواطنين في خطر'' ''ساكنة تكانت تطالب برحيل مافيا العقار عن أراضيهم...''، وغيرها من الشعارات التي تلخص الواقع المرير لهؤلاء المتضررين، الذين استفاقوا على فقدانهم لأراضيهم بين عشية وضحاها، حيث بلغ عدد ضحاياه العشرات.

واستنكر الضحايا المحتجون سياسة السكوت والصمت التي تواجه بها ملفاتهم، التي مازالت متداولة بعدد من المحاكم بجهة سوس، مؤكدين أن هذا الشخص يحظى بنفوذ كبير يستغله لاستصدار أحكام لصالحه، الأمر الذي يخلف كوارث إنسانية ومآسي اجتماعية، إثر تشرد مجموعة من الأشخاص الذين أجبروا على الخروج من ممتلكاتهم بسبب هذه المافيا التي وصفوها بالخطيرة والمتشعبة.

وطالب هؤلاء المتضررين من أعلى سلطة في البلاد التدخل العاجل من أجل إيفاد لجنة لتقصي الحقائق وافتحاص ملفات هذه المافيا التي استولت على أراضي عديدة وشردت مجموعة من الأسر بربوع جهة سوس ماسة، مع المطالبة بتفعيل الفصل 373 من القانون الجنائي الذي يعاقب كل من استعمل طرقا احتيالية مع الغير لحمله على تقديم إقرارات كاذبة، بالحبس النافذ وغرامات مالية مع التشديد في العقوبة في حالات أخرى، على حد تعبير أحد ضحايا مافيا العقار.

يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية تزامنت مع بث الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت في ملفين، أحدهما يتابع فيها ''زعيم مافيا العقار'' 16 شخصا ضمنهم أفراد أسرة بكاملها وقاصر، من أجل ما أسماه المشتكي بـ ''الترامي على عقاره''، وملف عقاري آخر يهم منطقة لاخصاص باقليم سيدي إفني.

كما تتزامن الوقفة مع اعتصام لأسرة ''إبا إجو'' الشهيرة بصرختها أمام المحكمة، والتي أسالت مداد وسائل إعلامية وطنية ودولية، حيث وجدت نفسها بدون مأوى إثر طردها من منزلها منذ سنة 2012 لتعود لتفترش الأرض وتعتصم أمام بوابة المحكمة مطالبة بإنصافها من مافيا العقار.