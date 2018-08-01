خطير.. الجزائر تحاصر مسيرة حاشدة لآلاف الجنود الجزائرين السابقين وها علاش ﻿

في ظل الأخبار الساخرة التي تتحدث عن إقدام الرئيس الجزائري الفاقد للوعي والسيطرة على زمام الأمور في بلد المليون شهيد، بإقالة عدد من الجنرالات النافذين، خرج الألاف من متقاعدي الجيش والجنود السابقين

شــوف تيفي:



في ظل الأخبار الساخرة التي تتحدث عن إقدام الرئيس الجزائري الفاقد للوعي والسيطرة على زمام الأمور في بلد المليون شهيد، بإقالة عدد من الجنرالات النافذين، خرج الألاف من متقاعدي الجيش والجنود السابقين للتظاهر في وسط العاصمة الجزائر للمطالبة بإعادة تقييم معاشاتهم، حيث كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الجنود المتظاهرين قد تمت محاصرتهم على أبواب العاصمة،

ووفقا لما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية في الجزائر وتم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي، فإن الجنود المتقاعدين الذين نظموا هذه المسيرة الحاشدة، كانوا يخيمون لعدة أيام في منطقة حوش المخفي، وهي منطقة في بومرداس تقع على بعد ثلاثين ميلا شرق مركز العاصمة الجزائرية، حيث أكدت صحيفة الخبر الناطقة باللغة العربية، أن قوات الدرك الجزائري، قد استدعت هؤلاء الجنود المتظاهرين يوم الأحد الماضي، لمطالبتهم بحل المعسكر (المخيم) تحت طائلة طردهم بالقوة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه نشر الصور على مواقع الشبكات الإجتماعية ونقلها عبر وسائل إعلامية عديدة، وهي الصور التي تظهر طابور طويل يتألف من عدة آلاف من الناس يسيرون بجانب السيارات في طريق مسدود، كما تم نشر الشرطة وهي ترابط بأعداد كبيرة بعين المكان، لحصر الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة، حسب ما كشفت عنه المصادر الإخبارية ذاتها.

وتفيد التقارير الإعلامية الصادرة في هذا الخصوص، أن مصور وكالة "فرانس بريس" حاول الوصول إلى مكان التظاهرات، لكن دون فائدة، بفعل الحواجز التي وضعتها الشرطة الجزائرية على المحاور الرئيسية في شرق العاصمة، بعد أن أحدثت اختناقات مرورية كبيرة. كما أنها شلت الحركة في الطرقات نحو الإتجاهين عند المدخل الشرقي للجزائر العاصمة بسبب تظاهرة متقاعدي الجيش، حسب ما كشف عنه موقع "أنفو ترافيك ألجيريا" الذي قام بنشر صور من طوابير السيارات وضمنها الركاب العالقون.

وتضم مجموعة الجنود الساخطة على أوضاعها المعيشية، أفرادا متقاعدين من الجيش يطالبون برفع معاشاتهم، إلى جانب أفراد من العسكريين المفصولين من الخدمة، والذين يطالبون بإعادة تعيينهم أو بتقاعدهم، إلى جانب عسكريين يعانون من عجز ويطالبون الحكومة الجزائرية بضمان حقوقهم الصحية وتحمل نفقات علاجهم بالمستشفيات العسكرية، حسب ما هو مدون في صفحات فايسبوكية عديدة.

ويدكر أن سلطات الجزائر قد أصدرت قرارا يقضي منذ سنة 2001 بحظر كل أشكال التظاهر بالعاصمة الجزائرية.