وزارة الخارجية تنظم بالصخيرات المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا لتطوير التعاون في قطاع الطيران ﻿

في إطار تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم، وفي إطار تنفيذ الجهة 13 للمغاربة المقيمين بالخارج، تنظم الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة

شوف تيفي

في إطار تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم، وفي إطار تنفيذ الجهة 13 للمغاربة المقيمين بالخارج، تنظم الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، بالصخيرات يوم 5 أكتوبر، لتطوير التعاون في قطاع الطيران.

وحسب الورقة التأطيرية للوزارة، فالمنتدى ستنظمه الوزارة المعنية، بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وبشراكة مع شبكة الكفاءات المغربية في صناعات الطيران بكندا (AEROMAC)، وبعثة اقتصادية مؤلفة من ممثلي المنتدى الاستراتيجي "أيرو موريال" " AERO MONTREA "، والتي ترأسها سوزان بينوا Suzanne BENOIT، بعثة تجمع قادة رئيسيين في قطاع الطيران بكيبيك بكندا تنتمي لقطاع الصناعة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والجمعيات المهنية، وذلك لتعزيز الإمكانات الاستثمارية للشركات الكندية في المغرب في مجال صناعة الطيران، وكذا تعزيز اليقظة التكنولوجية لنقل المعرفة نحو المغرب من خلال التكوين، وتبادل الخبرات بين الجامعات ومؤسسات التكوين المغربية والكندية.

ويهدف هذا المنتدى المرتقب، إلى إبراز وتطوير فرص الاستثمار المنتج في المغرب، لا سيما في مجال الطيران، من خلال تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتعزيز آليات نقل تكنولوجيا الطيران لفائدة المملكة المغربية، وتقوية التقارب بين الشركات الكندية والنسيج الاقتصادي المغربي، وتحديد مستوى الكفاءات من مهندسي الطيران، وتنمية النشاط والابتكار في مجال الطيران، وكذا جعل مديري ومهندسي الطيران في اتصال دائم بالمجال الصناعي، وكذا إحداث مجموعة للكفاءات المغربية في مجال الطيران، ثم تسهيل توثيق علاقاتهم بعالم الأعمال بالمملكة.

وفي نفس الإطار، قام المغرب بوضع استراتيجية وطنية لفائدة مواطنيه المقيمين بالخارج، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الأول يتعلق بالحفاظ على هوية مغاربة العالم، والثاني يهم حماية حقوقهم ومصالحهم، والثالث يروم تعزيز مساهمتهم في تنمية البلاد، حيث انبثقت عن هذه المحاور الاستراتيجية مجموعة من برامج عمل من بينها برنامج "تشجيع الاستثمارات ودعم المقاولات لدى مغاربة العالم".

وحسب الورقة التأطيرية الصادرة عن الوزارة، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز هذه الاستثمارات، منها إنشاء الجهة 13 التي تعد جهة افتراضية مخصصة للمقاولين من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ، باعتبارها أرضية مناسبة لفائدة رجال الأعمال من مغاربة العالم، من أجل تعزيز التبادل مع نظرائهم بالمغرب، كما تروم تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، وكذا تشجيع المساهمة في تطوير المبادلات التجارية بين المغرب والخارج، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي للمملكة، وجودة خدماته المقدمة للمستثمرين الصناعيين في هذا المجال.