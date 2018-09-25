 إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب ''زودياك'' بإقليم طرفاية ﻿
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إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب زودياك بإقليم طرفاية | حوادث و حقوق

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إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب ''زودياك'' بإقليم طرفاية

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 14:27 إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب زودياك بإقليم طرفاية | حوادث و حقوق
إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب ''زودياك'' بإقليم طرفاية
تم صباح اليوم، الثلاثاء، إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب مطاطي ''زودياك'' بقرية الصيادين ''أمكريو'' التابعة ﻹقليم طرفاية ، بينهم فتاة من مدينة العيون، وشخصان من مدينة كلميم،

شوف تيفي

تم صباح اليوم، الثلاثاء، إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب مطاطي ''زودياك'' بقرية الصيادين ''أمكريو'' التابعة ﻹقليم طرفاية ، بينهم فتاة من مدينة العيون، وشخصان من مدينة كلميم، بعد أن كانوا متوجهين إلى إسبانيا .

العملية تأتي في سياق الحملة التي تشنها وزارة الداخلية، بعد توالي نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لرحلة مفترضة إلى الديار الأوربية، أغلبها وقع بعيدا آلاف الكيلومترات عن المملكة، بعد توجيه الداخلية تحذيرا إلى كل من ثبت تورطهم، سواء في تسهيل الهجرة السرية، أو في نشر الفيديوهات ذات الصلة.

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إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب زودياك بإقليم طرفاية | حوادث و حقوق

إلقاء القبض على 25 شخصا مرشحين للهجرة كانوا على متن قارب ''زودياك'' بإقليم طرفاية

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