هكذا اعتقلت شرطة مكناس المتهم الذي ظهر على شريط فيديو وهو يعرض مواطنا للاعتداء ﻿

تمكنت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس من توقيف مبحوث عنه في عقده الثاني، كان قد ظهر في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع من خلال تطبيق الواتساب، وهو يعرض مواطنا للاعتداء بسلاح أبيض من

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تمكنت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس من توقيف مبحوث عنه في عقده الثاني، كان قد ظهر في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع من خلال تطبيق الواتساب، وهو يعرض مواطنا للاعتداء بسلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد أحالت مصالح الشرطة القضائية الشريط المذكور الذي بلغت مدته حوالي أربعين ثانية على فرقة خاصة، استعانت ببنك المعلومات الذي يضم ملفات المشتبه يهم، وأوصاف المشتكى بهم، ليتبين لها على أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية في الضرب و الجرح والاتجار في المخدرات.

فعملت حينها المصالح الأمنية المذكورة على إجراء أبحاث محيطية وتحريات هادفة، ساعدت في تحديد موقع المشتبه يه، ووضع كمين ناجح، مكن من توقيفه واعتقاله في حالة تلبس بحيازة السلاح الأبيض، المستعمل في اعتداءاته الإجرامية الخطيرة.

وبعد الاستماع إليه في محاضر رسمية، ومواجهته بالمنسوب إليه، لم يجد المتهم بدا من الاعتراف، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل عرضه أمام أنظارها لتصك في حقه فصول المتابعة وفق ما جنته يداه.

هذا، وقد عرفت العاصمة الإسماعيلية أواخر الأسبوع المنصرم أحداث عنف خطيرة بعدد من المناطق والأحياء الشعبية، كان آخرها حادث إطلاق الرصاص من مسدس وظيفي على أحد المشبوهين بحي البساتين، وإردائه قتيلا، بعد مواجهته لعناصر الأمن العمومي ومحاولة الاعتداء عليهم وعلى المواطنين بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.