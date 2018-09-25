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بالصورة..بسبب الورم الخبيث: زوج دنيا باطمة بالمستشفى

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 13:57 بالصورة..بسبب الورم الخبيث: زوج دنيا باطمة بالمستشفى | ثقافة و فنون
بالصورة..بسبب الورم الخبيث: زوج دنيا باطمة بالمستشفى
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورة للمنتج البحريني محمد ترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطمة، والتي تم التقاطها له داخل إحدى المستشفيات التي يرقد بها بعد تدهور

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورة للمنتج البحريني محمد ترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطمة، والتي تم التقاطها له داخل إحدى المستشفيات التي يرقد بها بعد تدهور حالته الصحية.

وفور تداول الصورة، تفاعل العديد من متتبعي أخبار الفنانة دنيا باطمة ، حيث تمنى الجميع الشفاء العاجل للمنتج البحريني، معبرين في الوقت نفسه عن حزنهم الشديد بسبب تدهور حالته الصحية.

وكان محمد الترك، قد أعلن قبل أسابيع في بث مباشر عبر حسابه على الإنستغرام، بأنه أحس ببعض التعب وارتفاع في درجة الحرارة، ما دفعه لزيارة الطبيب وإجراء فحوصات، ليتأكد بإصابته بورم خبيث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محمد الترك المنتج البحريني المستشفى محمد الترك

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