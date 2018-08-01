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عاجل : بعد رفضه..العنصر يرشح نفسه لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة.. وهاشنو قال على تدخل الجهات العليا

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 12:56 عاجل : بعد رفضه..العنصر يرشح نفسه لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة.. وهاشنو قال على تدخل الجهات العليا | بوليتيك
عاجل : بعد رفضه..العنصر يرشح نفسه لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة.. وهاشنو قال على تدخل الجهات العليا
أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ترشيحه لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة، وذلك بعد انتهاء الندوة الصحفية التي عقدت صبيحة يومه الثلاثاء بمقر الحزب بالرباط.

شوف تيفي

أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ترشيحه لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة، وذلك بعد انتهاء الندوة الصحفية التي عقدت صبيحة يومه الثلاثاء بمقر الحزب بالرباط.

وقال امحند العنصر في كلمة طلبها بالمناسبة، أنه لم يكن ينوي تقديم ترشيحه لولاية أخرى ، ولكن بطلب وإلحاح كبيرين من مناضلي ومناضلات الحزب قرر ترشيح نفسه وليس ضروريا أن يظفر بالأمانة العامة للحزب ولكن لخلق التنافسية بين قيادات الحزب.


وأوضح أنه ليس هناك أي جهات عليا تتدخل في البيت الداخلي لحزب الحركة الشعبية ، وأن الكثير مما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي بعيد عن الحقيقة ، والحزب مستقل في قراره السياسي.

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