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عاجل..اختطاف طفلة بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 12:45 عاجل..اختطاف طفلة بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
عاجل..اختطاف طفلة بالبيضاء+صور
علمت ''شوف تيفي'' أن حي الألفة بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حركة غير عادية، حيث قرر العديد من المواطنين مشاركة الأمن في البحث عن طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، اختفت مساء

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حي الألفة بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حركة غير عادية، حيث قرر العديد من المواطنين مشاركة الأمن في البحث عن طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، اختفت مساء أمس الاثنين، من أمام منزل أسرتها في ظروف غامضة.

وأوضح قريب الطفلة المختفية في اتصال له مع "شوف تيفي" أن المعطيات التي توصل بها من شقيق "خديجة"، تقول إن أحد الأشخاص قام باختطافها من أمام منزل الأسرة.

وأكد المتحدث أن أسرة "خديجة"، وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية مباشرة بعد اختفائها، متمنيا أن يتم العثور عليها في القريب العاجل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطفلة خديجة المواطنين حي الألفة

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