 نايضة.. ''العسالي'' حاضرة في ندوة حزب الحركة الشعبية والوزير ''أمزازي'' غائب بعد تسريبات ''أوزين'' ﻿
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نايضة.. ''العسالي'' حاضرة في ندوة حزب الحركة الشعبية والوزير ''أمزازي'' غائب بعد تسريبات ''أوزين''

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 12:41 نايضة.. العسالي حاضرة في ندوة حزب الحركة الشعبية والوزير أمزازي غائب بعد تسريبات أوزين | بوليتيك
نايضة.. ''العسالي'' حاضرة في ندوة حزب الحركة الشعبية والوزير ''أمزازي'' غائب بعد تسريبات ''أوزين''
بعدما انطلقت قبل لحظات الندوة الصحفية التي ينظمها حزب الحركة الشعبية، بمقره بالرباط استعدادا للمؤتمر الوطني للحزب ،غابت بعض القيادات البارزة و حضرت أخرى وسط كواليس في جوانب قاعة المؤتمر لأعضاء

شوف تيفي

 بعدما انطلقت قبل لحظات الندوة الصحفية التي ينظمها حزب الحركة الشعبية، بمقره بالرباط استعدادا للمؤتمر الوطني للحزب ،غابت بعض القيادات البارزة و حضرت أخرى وسط كواليس في جوانب قاعة المؤتمر لأعضاء الحزب تنتقد تصرفات قياديين داخل الحزب.

وحضرت حليمة العسالي المرأة الحديدية داخل الحركة، وكذلك محمد أوزين صهر حليمة العسالي وعضو المكتب السياسي، وهو ما طرح تساؤلات العديد من أعضاء الحزب عن حضور الوزير المعروف بـ ''مول الكراطة'' بعد فضيحة التسريبات المتكررة.

و غاب عن الندوة وزير التعليم سعيد أمزازي، بعد الهجوم الذي تعرض له من طرف بعض قيادات الحركة الشعبية، آخرها التسريب الصوتي لمحمد أوزين، الذي وصفه بالدخيل على الحركة وهو ما هز الرأي العام الوطني قبل أيام قليلة.

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