مرشح واحد يخوض غمار المنافسة على الأمانة العامة لحزب السنبلة وحصاد أبرز الغائبين ﻿

في تطور مثير لكواليس سباق الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية ، حضر عدد من قيادات الحزب يومه الثلاثاء 25 شتننبر2018،كما غابت أسماء أخرى ، خلال الندوة الصحفية التي تعقد في هذه الأثناء ، بمقر الأمانة

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في تطور مثير لكواليس سباق الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية ، حضر عدد من قيادات الحزب يومه الثلاثاء 25 شتننبر2018،كما غابت أسماء أخرى ، خلال الندوة الصحفية التي تعقد في هذه الأثناء ، بمقر الأمانة العامة بالرباط.

وحضر كل من امحند العنصر و محمد أوزين ومحمد مبدع و محمد الأعرج ، وغاب محمد حصاد الذي اعتبره المتتبعين أنه سيكون المنافس الأقوى ، وهو ما طرح العديد من التساؤلات وسط القاعة التي تحتضن أشغال الندوة الصحفية استعدادا للمؤتمر.

وقال سعيد أمسكان رئيس اللجنة التحضرية أن مرشح واحد هو الذي قدم ترشيحه للأمانة العامة وهو مصطفى أسلالو و امحند العنصر لا زال صامتا ولم يبدي أي رغبته من عدمها للترشح لولاية أخرى ، مشيرا أن هناك نقاش سياسي وقانوني يتعلق بترشح "العنصر" مبرزا أن القانون الداخلي للحزب يمنح له ذلك ، ومن الناحية السياسية يبقى الأمر يعود له ، والحزب يفتح باب الترشيح في وجه القيادات الحركية التي تتوفر فيهم الشروط.

وأضاف أمسكان أن مؤتمر حزب الحركة الشعبية سيكون محطة جديدة من المحطات التاريخية ، مع التأكيد على ما راكمه الحزب على مدى ستة عقود في نصرة القضايا الوطنية والدفاع عن مقدسات الوطن وثوابته، ووحدة ترابه بما يكفل ضمان استقراره وتماسكه وسلمه الاجتماعي.