عاجل..بسبب بوليف: إضراب عام لحافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية ﻿

تعرف محطات حافلات نقل المسافرين، بمختلف المدن المغربية، منذ يوم أمس الاثنين، إضراب مهنيي النقل، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا، عن كتابة الدولة في النقل.

"شوف تيفي"

تعرف محطات حافلات نقل المسافرين، بمختلف المدن المغربية، منذ يوم أمس الاثنين، إضراب مهنيي النقل، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا، عن كتابة الدولة في النقل.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الإضراب الذي حددت مدته في 48 ساعة، جاء من أجل الرد على كتابة الدولة في النقل بسبب عدم إشراكها للمهنيين في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع، وأيضا للتعبير عن رفضهم المطلق لمحاولة تمرير دفتر التحملات الذي وضعته الوزارة دون اعتماد مقاربة تشاركية.

وأكد ذات المصدر أن العديد من المحطات الطرقية، تعرف شللا تاما، حيث رفض المهنيون نقل المسافرين بعد إغلاق كتابة الدولة باب الحوار في وجوههم، وأعلنوا تشبثهم بجميع المطالب المقدمة إلى كتابة بوليف.