القضية شعلات بين الأحرار والبيجيدي بعد تصريحات الطالبي العلمي ورد العمراني المثير ﻿

بعد التدوينة المثيرة التي عبر من خلالها سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه للتصريحات التي أدلى بها رشيد الطالبي العلمي في الجامعة الشبابية الخاصة بحزب

"شوف تيفي"

بعد التدوينة المثيرة التي عبر من خلالها سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه للتصريحات التي أدلى بها رشيد الطالبي العلمي في الجامعة الشبابية الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار، اختار مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الرد على "العمراني" والدفاع عن العلمي.

وأوضح بايتاس أن التصريحات التي أدلى بها رشيد الطالبي العالمي لا تدخل في إطار ميثاق الأغلبية الحكومية الذي كان واضحا ومتعلقا بتنسيق العمل الحكومي وعمل الأغلبية ولم يتحفظ على إبداء أي طرف لآرائه السياسية: " هذه التصريحات التي قلتم عنها أنها لم تحترم ميثاق تحالف الأغلبية الحكومية، والتي بالمناسبة لا تدخل في إطاره، لكون الميثاق جاء واضحا متعلقا بتنسيق العمل الحكومي وعمل الأغلبية ولم يتحفظ على إبداء أي طرف لآرائه السياسية، وإلا كنا أول من يغضب عندما كان قياديون كبار عندكم يتناوبون على مهاجمتنا بشكل منتظم وعنيف، من شيوخ ونساء و شباب، وكنا عندها نحفظ الود ونترفع عن صغائر السياسة...".

وأشار بايتاس إلى أن ".. التجمع الوطني للأحرار، هو حزب الالتزام بالعهود والدليل على ذلك تاريخ الحزب في تحالفاته السياسية خصوصا في زمن التناوب، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجر إلى "صراع الديكة" الذي يحاول بعض قياديي العدالة والتنمية أن يجره إليه"، مشددا على أنه ".. ومنذ البداية نبه حزب الحمامة كشركاء في الأغلبية الحكومية رئيس الحكومة، إلى أن ما يقوم به قياديون بحزبه من ضرب تحت الحزام بجميع فنون الحرب بما من شأنه أن يقوض مبدأ التماسك والتضامن الحكومي، من خلال تهجمهم على التجمع الوطني للأحرار واستهداف قيادته، بشكل مستفز وبأسلوب غير مقبول، تعدى المواقف السياسية وحاول تلطيخ سمعتها والمس بكرامتها وحقوقها...".



وعبر عضور المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن رفضه لتصريحات العمراني، قائلا: ".. إذا كنا قد تقبلنا إلى حد ما اعتبار كون تلك التجاوزات في حينها مجرد مواقف شخصية نفسية لا تستحق الرد، ولا تعبر عن موقف حزب العدالة والتنمية، فإننا نتفاجأ اليوم بالردود غير المسؤولة والمرفوضة أخلاقيا وسياسيا التي عبرتم عنها، السيد العمراني بصفتكم الحزبية كنائب الأمين العام لحزبكم، تتبنون فيها بشكل مباشر حينا وبشكل ضمني أحيانا أخرى، كل التهجمات السابقة على حزبنا، ومن جملتها تهجمات عبد العلي حامي الدين الذي حكم على حزبنا بالنهاية، وعبد العزيز أفتاتي الذي وصفنا بكارتيلات المال الحرام والناس تفهم وتعي ما معنى كارتيلات، مستعملا لغة ذات رمزية دينية ليمارس نوعا من التسلط على عقول الناس، مما يطرح التساؤل مجددا حول عدم قدرتكم على ممارسة السياسة بدون اللجوء إلى الدين والعواطف..." مضيفا : ".. لسنا في حاجة لتذكيرك العمراني بأننا نتواجد في الحكومة بقرار سيادي لحزبنا وفقا لميزان القوة وليس صدقة من حزبك، ولا ننتظر منك أو من بعض إخوانك أن يقرروا لنا متى نستمر أو ننسحب من الحكومة، فلا ينبغي أن تغفلوا أن تشكيل الحكومات و الأغلبيات في بلادنا وفي العالم كله، له أعراف دستورية و مساطر سياسية خاصة ليس من السهل بتاتا إطلاق التصريحات على عواهنها بهذا الخصوص..".

تجدر الإشارة إلى أن سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبر أمس الاثنين، من خلال تدوينة طويلة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، عن رفضه للتصريحات التي أدلى بها رشيد الطالبي العلمي في الجامعة الشبابية الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار، وأوضح بأنه اطلع كما اطلعتْ قيادة حزب العدالة والتنمية ومناضلوه والرأي العام الوطني على تصريحات الطالبي العلمي في الجامعة الشبابية لحزب التجمع الوطني للأحرار عن حزب "المصباح" دون أن يسميه،، قائلا في كلامه الموجه للعلمي: " .. وبما أن موقفك المعبر عنه لم يكن داخليا مما كان يستوجب لو كان الأمر كذلك اللجوء لقنوات الأغلبية لمعالجة ما تنبغي معالجته، ولأنك قيادي في حزبك وكلامك له أبعاده ودلالاته خصوصا أنك عبرت عنه أمام قيادة حزبك، فليتسع صدرك لهذه الكلمات...من تقصد بكلامك ( .. لأنه بداو من 2010 وبداو التشكيك في البرلمان والتشكيك في الأحزاب والتشكيك في الزعماء والتشكيك في المؤسسات الدستورية والتشكيك في الجماعات الترابية والتشكيك في رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها ولكن لم يحصل على ذلك العدد من المقاعد التي تسمح لهم بالمرور للدور الثاني في تنفيذ المشروع ديالهم ...) إلى أن تقول (... معركة مشروعين مجتمعيين. مشروع ندافع عنه كمغاربة كاملين والذي عشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل...باغين يخربو البلاد باش يساهل ليهم أنه يوضعو يديهم على البلاد. مواجهة هاذ المشروع الذي يريد تخريب البلاد.. )".