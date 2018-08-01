عاجل..هذا ما تقرر في قضية رئيس جماعة حد السوالم السابق ''مول 17 مليار'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي علي الطرشي والذي ارتبط اسمه بقضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل البث في ملف زين العابدين الحواص رئيس جماعة حد

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي علي الطرشي والذي ارتبط اسمه بقضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل البث في ملف زين العابدين الحواص رئيس جماعة حد السوالم السابق الملقب بـ ''مول 17 مليار''، إلى غاية 2 أكتوبر المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن أشغال جلسة يومه الثلاثاء، والتي جرت بالقاعة رقم 8 باستئنافية البيضاء، لم تدم طويلا، حيث قرر القاضي مباشرة بعد انطلاقها، التأجيل من أجل إعداد الدفوعات.

تجدر الإشارة إلى أن زين العابدين الحواص، المتواجد رهن الاعتقال بسجن عين السبع 1 المعروف بـ ''سجن عكاشة''، متهم بالارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري و تجاري.