عمدة أكادير يثور في وجه مواطن ويقول له ''أسيدي إلا صوتي عليا سد فمك … وماتبقاوش تصوتو عليا إلى يوم القيامة ..” ''فيديو مثير'' ﻿

صب رئيس المجلس الجماعي لأكادير ''صالح المالوكي'' المنتمي لحزب العدالة والتنمية جام غضبه على تجار سوق الأحد، وذلك في لقاء تواصلي عقد صباح يوم أمس الإثنين 25 شتنبر 2018 بقاعة إبراهيم الراضي، المتواجدة

شوف تيفي:أكادير

صب رئيس المجلس الجماعي لأكادير ''صالح المالوكي'' المنتمي لحزب العدالة والتنمية جام غضبه على تجار سوق الأحد، وذلك في لقاء تواصلي عقد صباح يوم أمس الإثنين 25 شتنبر 2018 بقاعة إبراهيم الراضي، المتواجدة وسط القصر البلدي للمدينة.

وجاء هذا الرد المنفعل من عمدة أكادير بعد مداخلة له خلال هذا اللقاء، والتي قطعها أحد التجار بتوجيه انتقادات وصفت باللاذعة لسياسة تدبير الرئيس ومجلسه لمشاكل هذا السوق، الذي يعد من أضخم المركبات التجارية بإفريقيا.

وعبر التجار عن استنكارهم وأسفهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع، ليدخل الرئيس وأحد نوابه في مشادة كلامية مع تاجر بالسوق، إثر تعبير هذا الأخير عن حسرته لضياع الثقة التي وضعها في شخص الرئيس إبان فترة الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة، بعدما أدلى بصوته الانتخابي لصالحه، الأمر الذي لم يعجب رئيس جماعة أكادير ودفع به إلى إجابته بشكل غير متوقع قائلا : ” …أسيدي إلا صوتي عليا سد فمك … وماتبقاوش تصوتو عليا إلى يوم القيامة ..” .

ووقع هذا الرد كالصاعقة على التجار الحاضرين للقاء التواصلي، لينتفضوا في وجه الرئيس ونائبه، معتبرين رده وتلفظه بهذه العبارة كدليل على فشل سياسة المجلس الذي يقوده، وعدم تمكنه من إيجاد حلول واقعية لجملة من الإشكالات العويصة التي ما تزال عالقة داخل هذا المركب التجاري وعلى رأسها مشكل احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، وتأخر الأشغال والاصلاحات التي عرفها السوق، وغيرها من المشاكل التي تؤثر سلبا على مردودية نشاطهم التجاري، وتكبدهم أضرارا جسيمة.



ولولا تدخل بعض أعضاء المجلس الجماعي الذين حاولوا تبرير موقف الرئيس وتلطيف الأجواء لتحول اللقاء لما لا تحمد عقباه نظرا لدرجة الاحتقان التي وصل إليها ملف سوق الأحد والتي عبر عنها التجار أكثر من مرة عبر تنظيمهم لوقفات احتجاجية في مناسبات سابقة.

يذكر أن اللقاء التواصلي دعت إليه الجماعة الحضرية لأكادير، وذلك للاستماع لهموم ومشاكل تجار سوق الأحد، وكذا لإطلاعهم على كافة المعلومات والمعطيات التي تهم مشروع تهيئة السوق الذي أشرفت عليه الجماعة بشراكة مع مجموعة من الشركاء المتدخلين في هذه الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل والانتقاذ.