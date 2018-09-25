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بعد تسببها في مقتل شابين بمراكش.. ''باربي'' ملكة جمال المغرب تغادر السجن

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 10:08 بعد تسببها في مقتل شابين بمراكش.. باربي ملكة جمال المغرب تغادر السجن | حوادث و حقوق
بعد تسببها في مقتل شابين بمراكش.. ''باربي'' ملكة جمال المغرب تغادر السجن
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملكة جمال المغرب بالإمارات الملقبة بـ ''باربي''، والتي كانت متهمة بالتسبب في مصرع شخصين خلال قيادتها لسيارة بسرعة جنونية، غادرت بداية الأسبوع الجاري، أسوار سجن

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملكة جمال المغرب بالإمارات الملقبة بـ ''باربي''، والتي كانت متهمة بالتسبب في مصرع شخصين خلال قيادتها لسيارة بسرعة جنونية، غادرت بداية الأسبوع الجاري، أسوار سجن الوداية بمراكش.

وأكدت والدة ''باربي'' لـ ''شوف تيفي''، يومه الثلاثاء، مغادرة ابنتها للسجن، لكنها رفضت الكشف عن الحيثيات والظروف التي ساهمت في معانقة ''باربي'' للحرية''.

ونشرت ''باربي'' عبر حسابها بموقع ''الإنستغرام'' صورة، أكدت من خلالها عن ظهورها قريبا في فيديو مباشر للكشف عن الحقيقة وظروف وملابسات الحادث.


تجدر الإشارة إلى أن أسرتي الضحيتين، كشفتا لـ ''شوف تيفي'' قبل أسبوعين، عن تفاصيل خطيرة وصادمة، بخصوص الحادث، وأكدتا أن الهالكين ليسا متشردين، كما تم تداوله بالعديد من المنابر الإعلامية.

‫شوف تيفي

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