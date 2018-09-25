بالصور...صحافي مشهور يكشف حقائق مثيرة : ''بوتفليقة في موت سريري والجيش حاول الانقلاب عليه'' ﻿

كشف الإعلامي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي في معهد ''بيغين-سادات للسلام'' إيدي كوهين، من خلال تغريدات، نشرها مؤخرا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' بأن السلطات الجزائرية، أحبطت بداية شهر

''شوف تيفي''

كشف الإعلامي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي في معهد ''بيغين-سادات للسلام'' إيدي كوهين، من خلال تغريدات، نشرها مؤخرا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' بأن السلطات الجزائرية، أحبطت بداية شهر شتنبر الجاري محاولة انقلاب على الرئيس، واعتقلت العشرات من الضباط وفرضت الإقامة الجبرية على عدد من الجنرالات.

وكتب ''كوهين'' في إحدى تغريداته: ''السلطات الجزائرية أحبطت محاولة انقلاب في بداية هذا الشهر وسط تعتيم شديد''، مضيفا: '' عشرات الضباط الجزائريين في السجون وبعض الجنرالات في الإقامة الجبرية على حيثية الانقلاب الفاشل الذي حصل بداية هذا الشهر، والاعلام العربي صامت، وبوتفليقة في موت سريري''.

وعلاقة بالموضوع ، أشار موقع ''الجزائر تايمز'' يومه الثلاثاء، إلى أن ما كشف عنه الصحافي الإسرائيلي، جاء تزامنا مع حملة تغييرات واسعة النطاق، اتخذها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، داخل وزارة الدفاع الجزائرية، حيث أصدر قرارا بإحالة قائد القوات البرية ، اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، اللواء عبد القادر لوناس، إلى التقاعد، وتم تعيين اللواء بومعزة محمد قائد القوات الجوية، واللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية.