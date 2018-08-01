 بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية | ثقافة و فنون

بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية

بوريطة و رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتباحثان بنيويورك قضية إصلاح الاتحاد | بوليتيك

بوريطة و رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتباحثان بنيويورك قضية إصلاح الاتحاد

طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل

بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين | بوليتيك

بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين

هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة | مجتمع

هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة

انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية | مجتمع

انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية

المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية | بوليتيك

المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال

جامعة ابن زهر تحيل أستاذا جامعيا على المجلس التأديبي | مجتمع

جامعة ابن زهر تحيل أستاذا جامعيا على المجلس التأديبي

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 08:35 بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية | ثقافة و فنون
بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مثول الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، يوم غد الأربعاء 26 شتنبر الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة ''دراغونيان''، سيكون

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مثول الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، يوم غد الأربعاء 26 شتنبر الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة ''دراغونيان''، سيكون هاما ومن شأنه الكشف عن العديد من النقاط التي ما تزال غامضة.

وأوضح المصدر ذاته أن استكمال التحقيق مع الشابة البالغة من العمر 29 سنة، جاء من أجل مقارنة تصريحاتها القديمة بالجديدة وأيضا للوقوف على جديد التحقيقات بعد الاستماع للشهود.

وأكدت ذات المصدر إلى أن مثول الشابة أمام قاضي التحقيق من المحتمل أن يجعل القضاء الفرنسي، يحدد تاريخ عقد أولى جلسات محاكمة الفنان المغربي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد لمجرد الشابة الاغتصاب سان تروبيه

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي

عريضة دولية لمطالبة الوحش موريتي بالتراجع عن قراره والدفاع عن سعد لمجرد‎ | ثقافة و فنون

عريضة دولية لمطالبة الوحش موريتي بالتراجع عن قراره والدفاع عن سعد لمجرد‎

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان ميمون الوجدي

مغاربة يفضحون سلمى رشيد و يشككون في الجائزة التي حصلت عليها بلندن | ثقافة و فنون

مغاربة يفضحون سلمى رشيد و يشككون في الجائزة التي حصلت عليها بلندن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تعرف على مشروع قطار الحرمين السريع | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

تعرف على مشروع قطار الحرمين السريع

مشرملين هجمو على حي سالمية فكازا بالهراوات والسيوفة | بــووز

مشرملين هجمو على حي سالمية فكازا بالهراوات والسيوفة

كارثة صهريح الغاز بالقنيطرة..فاعل جمعوي يفجرها في وجه المسؤولين..هاذ المعامل قنابل موقوتة و لولا الألطاف الإلهية كان كولشي غايموت | خارج البلاطو

كارثة صهريح الغاز بالقنيطرة..فاعل جمعوي يفجرها في وجه المسؤولين..هاذ المعامل قنابل موقوتة و لولا الألطاف الإلهية كان كولشي غايموت

أزمة نقل خانقة بشوارع البيضاء و المواطنين مكيلقاوش فاش يركبو | بــووز

أزمة نقل خانقة بشوارع البيضاء و المواطنين مكيلقاوش فاش يركبو

﻿

آخر المستجدات

بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية | ثقافة و فنون
منذ 47 دقيقة

بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية

بوريطة و رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتباحثان بنيويورك قضية إصلاح الاتحاد | بوليتيك

بوريطة و رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتباحثان بنيويورك قضية إصلاح الاتحاد

طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.