بعد اعتقاله..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد الثانية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مثول الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، يوم غد الأربعاء 26 شتنبر الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة ''دراغونيان''، سيكون

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مثول الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، يوم غد الأربعاء 26 شتنبر الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة ''دراغونيان''، سيكون هاما ومن شأنه الكشف عن العديد من النقاط التي ما تزال غامضة.

وأوضح المصدر ذاته أن استكمال التحقيق مع الشابة البالغة من العمر 29 سنة، جاء من أجل مقارنة تصريحاتها القديمة بالجديدة وأيضا للوقوف على جديد التحقيقات بعد الاستماع للشهود.

وأكدت ذات المصدر إلى أن مثول الشابة أمام قاضي التحقيق من المحتمل أن يجعل القضاء الفرنسي، يحدد تاريخ عقد أولى جلسات محاكمة الفنان المغربي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي.