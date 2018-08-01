بوريطة و رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتباحثان بنيويورك قضية إصلاح الاتحاد ﻿

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الاثنين بنيويورك، مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، وذلك على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم

''شوف تيفي''+''و م ع''

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الاثنين بنيويورك، مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، وذلك على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المباحثات تندرج في إطار الاتصالات المنتظمة مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موضحا أن اللقاء تمحور حول مواضيع تتعلق بالهجرة والتنمية بالنظر الى الدور الريادي للملك محمد السادس على هذا الصعيد.

كما همت المباحثات قضية إصلاح الاتحاد الإفريقي وهياكله لجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وكذا الاستحقاقات المقبلة على المستوى القاري، وعلى رأسها القمة الاستثنائية التي ستنعقد في نونبر القادم، والتي ستخصص لموضوع الإصلاح المؤسسي، الى جانب القضايا المسطرة ضمن الأجندة الحالية للاتحاد الإفريقي.