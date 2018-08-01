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طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 08:22 طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع
طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى إضافة إلى أقاليمنا الجنوبية.

''شوف تيفي''


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى إضافة إلى أقاليمنا الجنوبية.

وكالعادة، سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، على السواحل الشمالية والوسطى. فضلا عن تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الصغير والكبير، الجنوب الشرقي والمناطق الوسطى، ومن المحتمل أن تشمل أيضا الأطلس المتوسط، هضاب الفوسفاط وولماس، الريف والمنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بأقصى جنوب المملكة وقليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى، كما ستعرف بعض المناطق الداخلية لأقاليمنا الجنوبية هبوب زوابع رملية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبأقاليمنا الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و 14درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، ما بين 25 و 30 درجة بداخل أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و43 درجة بداخل أقاليمنا الصحراوية، ما بين 33 و 38 درجة بداخل السهول الشمالية والوسطى وبشمال أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 26 و 32 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان ثم قليل الهيجان الى هائج بعد الزوال شرق الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وبالسواحل الاطلسية .

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