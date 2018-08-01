 وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل

بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين | بوليتيك

بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين

هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة | مجتمع

هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة

انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية | مجتمع

انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية

المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية | بوليتيك

المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال

جامعة ابن زهر تحيل أستاذا جامعيا على المجلس التأديبي | مجتمع

جامعة ابن زهر تحيل أستاذا جامعيا على المجلس التأديبي

الأمن الإسباني يعتقل 6 مهاجرين مغاربة اغتصبوا طفلتين بطريقة بشعة بالشارع | حوادث و حقوق

الأمن الإسباني يعتقل 6 مهاجرين مغاربة اغتصبوا طفلتين بطريقة بشعة بالشارع

مندوبية الحليمي: 45 بالمائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الفصل الثالث لـ 2018 | اقتصاد

مندوبية الحليمي: 45 بالمائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الفصل

اندلاع حريق مهول في منزل في حي حجار فرجي بمدينة شفشاون | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول في منزل في حي حجار فرجي بمدينة شفشاون

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 04:20 وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك
وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضح فيه القصد من المذكرة الموجهة إلى المناديب وإلى المجلس العلمي الأعلى بخصوص فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

شوف تيفي

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضح فيه القصد من المذكرة الموجهة إلى المناديب وإلى المجلس العلمي الأعلى بخصوص فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة في بيانها التوضيحي، على أن مهمة العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ كانت وستبقى هي التواصل مع الناس، وأن تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع.

موضحة أن التبليغ النافع من جهة العالم والخطيب والواعظ والإمام هو الملتزم بثوابت الأمة حسب مضمون النصوص القانونية التي تؤطر مهام العلماء والأئمة ووفق دليل الإمام والخطيب والواعظ.

وأضاف البيان، أن كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية، وكل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات سيتم التنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون، ولن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين، حديثا ملتزما في المسجد وحديثا ''مناقضا'' يصدر عن نفس الشخص الذي يعرفه الناس في المسجد.

وكانت الوزارة قد أرسلت مذكرة تطلب فيها من المناديب موافاتها بأسماء القيمين الدينيين الذين فتحوا منابر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما راسلت المجلس العلمي الأعلى في نفس الموضوع بالنسبة للعلماء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزارة أحمد توفيق القصد مذكرة القيمين الدينيين العلماء منابر شبكة التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين | بوليتيك

بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين

المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية | بوليتيك

المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية

بوريطة يشارك بالأمم المتحدة في اجتماع ترأسه الرئيس ترامب حول مكافحة المخدرات في العالم | بوليتيك

بوريطة يشارك بالأمم المتحدة في اجتماع ترأسه الرئيس ترامب حول مكافحة المخدرات في العالم

المحامي زهراش : دفاع بوعشرين متصدعة ولا يتفقون على أي شيء سوى الإساءة إلى هيئة الدفاع | بوليتيك

المحامي زهراش : دفاع بوعشرين متصدعة ولا يتفقون على أي شيء سوى الإساءة إلى هيئة الدفاع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مشرملين هجمو على حي سالمية فكازا بالهراوات والسيوفة | بــووز
منذ 3 ساعات

مشرملين هجمو على حي سالمية فكازا بالهراوات والسيوفة

كارثة صهريح الغاز بالقنيطرة..فاعل جمعوي يفجرها في وجه المسؤولين..هاذ المعامل قنابل موقوتة و لولا الألطاف الإلهية كان كولشي غايموت | خارج البلاطو

كارثة صهريح الغاز بالقنيطرة..فاعل جمعوي يفجرها في وجه المسؤولين..هاذ المعامل قنابل موقوتة و لولا الألطاف الإلهية كان كولشي غايموت

أزمة نقل خانقة بشوارع البيضاء و المواطنين مكيلقاوش فاش يركبو | بــووز

أزمة نقل خانقة بشوارع البيضاء و المواطنين مكيلقاوش فاش يركبو

خطــير و بالفيديو..شوفو أشنو وقع لطوموبيلة لولا الألطاف الإلهية فكازا بالليل | بــووز

خطــير و بالفيديو..شوفو أشنو وقع لطوموبيلة لولا الألطاف الإلهية فكازا بالليل

﻿

آخر المستجدات

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك
منذ 54 دقيقة

وزارة أحمد توفيق توضح القصد من مذكرة فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر عبر مواقع التواصل

بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين | بوليتيك

بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين

هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة | مجتمع

هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة

انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية | مجتمع

انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.