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بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 04:04 بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين | بوليتيك
بعد العدل...وزارة الأوقاف تحصي الأئمة والمرشدين الافتراضيين
بعد الاستدعاء الذي وجهته وزارة العدل للقضاة الافتراضيين بعد تغريدات تويترية، جاء الدور على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث وجهت مذكرة للسادة مندوبي الشؤون الإسلامية، في ربوع المملكة، اليوم

شوف تيفي

بعد الاستدعاء الذي وجهته وزارة العدل للقضاة الافتراضيين بعد تغريدات تويترية، جاء الدور على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث وجهت مذكرة للسادة مندوبي الشؤون الإسلامية، في ربوع المملكة، اليوم الاثنين، تطلب من خلالها ''السهر على إعداد إحصاء شامل للأئمة، والأئمة المرشدين، والمرشدات، المتوفرين على صفحة أو حساب بمواقع التواصل الاجتماعي Facebook - Instagrame - Twitter - Google''.

وأضافت المذكرة الموقعة من طرف الكاتب العام للوزارة ''محمد أومان''، بالنيابة عن وزير الأوقاف، أحمد التوفيق، إمكانية الاستعانة بالأئمة المرشدين في إنجاز المطلوب، متى كان ذلك ضروريا.

وتتم موافاة المندوبين الجهويين بهذا الإحصاء فيبعثونه، بعد مراجعته، إلى مديرية الشؤون الإدارية والتعاون قبل نهاية شهر أكتوبر 2018 ، توضح المذكرة.

ويتوفر عدد كبير من الأئمة والمرشدين المغاربة، على حسابات شخصية بالفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، أو على صفحة، وأهم تلك الصفحات هي التي تعنى بأخبار وأحوال الأئمة والخطباء والمشتغلين مع وزارة الأوقاف، باعتبارها فضاءات يتابع من خلالها هؤلاء، الأخبار التي تهمهم، و الدفاع عن زملائهم.

‫شوف تيفي

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