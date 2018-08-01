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هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 03:54 هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة | مجتمع
هذه مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة
كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2018، عن لائحة مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة الدراسية.

شوف تيفي:

كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2018، عن لائحة مؤسسات التكوين المهني التي سيستفيد طلبتها من المنحة الدراسية.

وذكر قرار مشترك لكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزير الاقتصاد والمالية بالنيابة صادر في 9 غشت 2018، عن لائحة المؤسسات التي سيستفيد متدربوها من المنحة.

ومن أجل ذلك سيستفيد طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية المحدثة والمنظمة بموجب قرار وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر رقم 1409.89 الصادر في 9 ماي 1989 كما وقع تغييره وتتميمه، ومعاهد تكوين التقنيين والأعوان المؤهلين التابعة لوزارة الداخلية المحدثة والمنظمة بموجب قرار وزير الداخلية والإعلام رقم 489.90 الصادر يوم 28 مارس 1990.

فضلا عن ذلك سيستفيد طلبة معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي المحدثة والمنظمة بموجب قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وزير الصحة بالنيابة رقم 2658,17 الصادر في 5 يناير 2018، ومعهد مهن الطيران المحدث والمنظم بموجب المرسوم رقم 2.12.564 الصادر في 21 يناير 2013.

بالإضافة إلى ذلك سيستفيد كل من طلبة معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة لطنجة المحدث والمنظم بموجب المرسوم رقم 2.13.13.440 الصادر في 8 غشت 2013، وطلبة معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة بوجدة المحدث والمنظم المرسوم رقم 2.17.672 الصادر في 7 دجنبر 2017.

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