 انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية ﻿
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انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية | مجتمع

انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية

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انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 03:14 انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية | مجتمع
انطلاق قافلة بالدراجات النارية من أكادير في اتجاه 28 دولة للتعريف بقضية الصحراء المغربية
تشهد مدينة أكادير يوم غد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 انطلاق قافلة بالدراجات النارية للتعريف بقضية الصحراء المغربية،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تشهد مدينة أكادير اليوم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 انطلاق قافلة بالدراجات النارية للتعريف بقضية الصحراء المغربية،

ستجوب حوالي 28 دولة، ويشارك فيها عدد كبير من المغاربة المقيمين بديار المهجر ، وهدفهم الأسمى هو الدفاع عن الوحدة الترابية، والتعريف بملف الصحراء المغربية، والحكم الذاتي تحت رايات مغربية.

وحسب الرياضي '' رضوان ضغار'' المنظم لهذه التظاهرة باعتباره ابن المدينة، فإن القافلة ستنطلق من مدينة أكادير، وتمتد من يوم غد الثلاثاء 25 شتنبر إلى غاية يوم الثلاثاء 6 نونبر القادم الذي يصادف تخليد ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة كل سنة.

وسيعطي الانطلاقة الرسمية لهذه القاقلة الدولية والي جهة سوس ماسة برفقة عدد من المسؤولين السياسيين والمنتخبين بمدينة أكادير، دعما لهذه المبادرة ذات الأبعاد الوطنية، والتي تصب في صميم المواطنة الحقة وتعطي نموذجا يحتذى به للمبادرات الفاعلة والجادة.

وستكون القافلة عبارة عن حملات تحسيسية وتوعوية ستعرف الشعوب الأخرى بقضية الصحراء المغربية من خلال أنشطة متنوعة، ستنظم على هامش المسيرة الشعبوية للمهاجرين المغاربة، علاوة على تذكير الشباب الصاعد بجميع مناحي وحيثيات قضية وطنهم التي تعتبر قضية شعب بأكمله.

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شوف تيفي المغرب أكادير مهاجرين مغاربة انطلاق مسيرة تعريف قضية الصحراء المغربية تجوب 28 دولة

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