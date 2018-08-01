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المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 02:59 المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية | بوليتيك
المؤتمر الوطني العاشر للطرق..توقيع عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية
تم اليوم الاثنين بالحسيمة، التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الاستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال

شوف تيفي

تم اليوم الاثنين بالحسيمة، التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الاستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية.

ووقعت تسع قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.

وتهم القطاعات الحكومية المعنية، وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والشغل والإدماج المهني.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، المولودي بنحمان، في تصريح صحفي، أن الاتفاقيات الموقعة تسعى لتنمية القطاع وسبل تطوير العلاقات التي تصل المقاولين بالإدارات المغربية الهادفة إلى تحقيق التنمية بالبلاد، مسجلا الحاجة إلى النهوض بالقطاع حتى يتمكن من إحداث فرص شغل أكثر.

وأوضح أن قطاع البناء والأشغال العمومية يوفر مناصب شغل مهمة، كما يمثل 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية خاصة للقطاع.

وقال رئيس الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، نبيل بنعزوز، وفق ذات المصدر، إن الجمعية التي تضم أزيد من 280 منخرطا ينتمون لمكاتب دراسات وخبرات من جهات عديدة من المملكة، تلم، عبر مختبراتها، بخصوصيات كل جهة من جهات المملكة، مؤكدا أن التوقيع على الاتفاقية يعد تتويجا لعمل دام لأزيد من خمس سنوات.

وأبرز بنعزوز أن الفيدرالية تولي أهمية كبرى لجودة البناء، ووضعية المهنيين بالقطاع، أنهم يأملون من وراء هذا التوقيع تحسين ظروف عملهم، مشيرا إلى أن الفيدرالية تتدخل في جميع مراحل المشروع، بدءًا بالفكرة والإنجاز وصولا إلى مرحلة الصيانة، بغية المساهمة في تحقيق طفرة اقتصادية في المغرب، وبالأخص في ميدان البناء والأشغال العمومية.

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