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جامعة ابن زهر تحيل أستاذا جامعيا على المجلس التأديبي

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 02:55 جامعة ابن زهر تحيل أستاذا جامعيا على المجلس التأديبي | مجتمع
جامعة ابن زهر تحيل أستاذا جامعيا على المجلس التأديبي
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن جامعة ابن زهر قد عرضت يومه الإثنين أحد الأساتذة المؤهلين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة أكادير أمام المجلس التأديبي، وذلك على خلفية مجموعة من التهم

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن جامعة ابن زهر قد عرضت يومه الإثنين أحد الأساتذة المؤهلين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة أكادير أمام المجلس التأديبي، وذلك على خلفية مجموعة من التهم الموجهة له التي تهم مساره المهني داخل المؤسسة الجامعية.

وحسب الرسالة الموجهة للأستاذ ''ه.م'' من طرف رئيس الجامعة وبإشراف من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، فإن سبب إحالة الأستاذ على لجنة المجلس التأديبي يومه الإثنين 24 شتنبر 2018 بمقر جامعة ابن زهر راجع إلى عرقلة السير التربوي بالمؤسسة التي يدرس بها المعني بالأمر، والتهاون في القيام بواجبه المهني.

وطلب رئيس الجامعة في ذات الرسالة من الأستاذ بالحضور لإجتماع اللجنة التأديبية قصد تقديم ملاحظاته الكتابية أو الشفوية إلى أعضاء المجلس التأديبي حول التهم الموجهة له، مع إمكانية إطلاعه على ملفه الشخصي لدى مصلحة تدبير الموارد البشرية لرئاسة الجامعة، وإحضار محامي يتولى مهمة الدفاع عنه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 67 منه.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية قد حسمت في ملف هذا الأستاذ الذي اتهمته إدارة المؤسسة التي يشتغل بها بالامتناع عن تسليم نقط الامتحانات الخاصة بالطلبة إلى الإدارة وقضت بإرغامه على مباشرة عملية التسليم وبتحميله الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، تحت طائلة غرامة قدرها 8000 درهم كتعويض عن كل ساعة تأخير بدءًا من تاريخ التوصل بأمر التسليم.

واستندت المحكمة في إصدارها لهذا الحكم على أن امتناع الأستاذ المعني عن تسليم النقط أسلوب غير قانوني، وفيه نوع من تصفية الحسابات ونزاعات داخلية، ولا يجوز اتخاذ الطلبة كرهائن وضحايا من أجل تصفية أمور شخصية.

ويعود هذا الملف إلى إقدام مسؤولي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية على مراسلة الأستاذ المعني، مطالبين منه تسليم مواد الامتحانات بواسطة مراسلات إدارية، إلا أن الأستاذ امتنع عن تسليم نقط المواد التي يدرسها تحت ذريعة التضامن مع أستاذ آخر كانت وزارة التعليم قد أوقفته عن العمل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب رئيس جامعة ابن زهر إحالة أستاذ المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية المجلس التأديبي

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