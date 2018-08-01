الأمن الإسباني يعتقل 6 مهاجرين مغاربة اغتصبوا طفلتين بطريقة بشعة بالشارع ﻿

اعتقلت عناصر الشرطة الاسبانية في مدينة قادس الأندلسية جنوب البلاد، ستة شبان مغاربة متهمين بارتكاب اعتداء جنسي فضيع على قاصرتين إسبانيتين تبلغان من العمر 12 سنة .

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اعتقلت عناصر الشرطة الاسبانية في مدينة قادس الأندلسية جنوب البلاد، ستة شبان مغاربة متهمين بارتكاب اعتداء جنسي فضيع على قاصرتين إسبانيتين تبلغان من العمر 12 سنة .

وأضافت مصادر إعلامية محلية، أن تحريات المحققين الأمنيين كشفت عن إقدام ستة أشخاص من جنسية مغربية على اغتصاب طفلتين اسبانيتين في احد شوارع المدينة الأندلسية .

وقد تم اعتقال المشتبه بهم، وفق ذات المصادر، بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من مواطنين إسبان، حيث انتقلت إلى عين المكان وأجرت التحريات اللازمة للتعرف على المشتبه بهم، قبل أن يتم اعتقالهم جميعا وإحالتهم على المحكمة المختصة .

أشارت ذات المصادر، إلى أنه بعد إحالة الفتاتين إلى المستشفى قصد الخضوع لفحص طبي شامل، أكدت نتائج الفحص عن وجود اعتداء جنسي بالعنف، حيث تم تقديم الإسعافات الطبية، كما تم إخضاعهما لعلاج نفسي بسبب الأزمة النفسية التي تعرضتا له.