مندوبية الحليمي: 45 بالمائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الفصل الثالث لـ 2018 ﻿

يتوقع 45 بالمائة من أرباب المقاولات ارتفاعا في إنتاج الصناعة التحويلية خلال الفصل الثالث من سنة 2018، في حين يتوقع 19 بالمائة منهم انخفاضا في الإنتاج.

شوف تيفي

يتوقع 45 بالمائة من أرباب المقاولات ارتفاعا في إنتاج الصناعة التحويلية خلال الفصل الثالث من سنة 2018، في حين يتوقع 19 بالمائة منهم انخفاضا في الإنتاج.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول نتائج البحوث الفصلية برسم الفصل الثالث من سنة 2018، هذه التوقعات بالأساس، من جهة، إلى زيادة أنشطة ''الصناعة الكيماوية'' و''صنع الأجهزة الكهربائية''، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في إنتاج أنشطة ''صناعة السيارات''، و''صناعة الملابس''.

وبخصوص التشغيل، يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين، وذلك وفقا لنتائج هذه البحوث المنجزة حول المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء.

وأفادت المندوبية، فيما يخص الصناعة الاستخراجية، أن ما يقرب من 84 بالمائة من أرباب العمل يتوقعون زيادة في الإنتاج، ويرجع ذلك أساسا إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، واستقرارا خلال نفس الفصل على مستوى عدد المشتغلين. وحسب 85 في المائة من أرباب المقاولات، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في قطاع الطاقة، بسبب زيادة في ''إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف'' في حين أن عدد المشتغلين قد يعرف استقرارا في الفصل ذاته.

كما تشير توقعات المندوبية إلى زيادة في الإنتاج البيئي، وخاصة تلك المتعلقة بأنشطة ''جمع ومعالجة وتوزيع الماء،'' وذلك حسب 98 بالمائة من الصناعيين الذين يتوقع جلهم استقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثاني من هذه السنة، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 77 بالمائة، وذلك بسبب زيادة إنتاج نشاطي ''الصناعات الغذائية'' و''الصناعات الكيماوية''.

ويرى حوالي 42 بالمائة من أرباب المقاولات الذين يشتغلون في هذا القطاع، أن إنتاج الصناعة التحويلية قد يكون ارتفع خلال هذا الفصل، في حين أشار 23 بالمائة منهم إلى حدوث انخفاض في الإنتاج.

وفي الفترة ذاتها، أشارت المندوبية إلى أن مستوى دفاتر الطلب اعتبر عاديا، حسب 84 بالمائة من أرباب المقاولات، وأقل من العادي بنسبة لـ 10 بالمائة، موضحة أن عدد المشتغلين قد يكون سجل استقرارا، وفقا لـ 86 بالمائة من الأرباب.

وفيما يخص الصناعات الاستخراجية، فإن قدرة الإنتاج المستعملة قد تكون سجلت 75 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2018، وحسب 87 بالمائة من أرباب المقاولات فقد ارتفع الإنتاج نتيجة تزايد إنتاج ''الصناعات الاستخراجية الأخرى''.

واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أنه بالنسبة إلى 100 بالمائة من أرباب المقاولات في هذا القطاع، فإن دفاتر الطلب سجلت مستوى عاديا، وعدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا.