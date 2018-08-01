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مديرية الحموشي تكشف تفاصيل جريمة القتل اللي هزت بوجدور

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 02:10 مديرية الحموشي تكشف تفاصيل جريمة القتل اللي هزت بوجدور | حوادث و حقوق
مديرية الحموشي تكشف تفاصيل جريمة القتل اللي هزت بوجدور
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن ببوجدور ،يومه الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للإشتباه في

''شوف تيفي''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن ببوجدور ،يومه الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت صباح نفس اليوم المعاينات المكانية الضرورية بخصوص جثة تحمل آثار طعنات مختلفة، عثر عليها بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، قبل أن تقود الأبحاث الميدانية خلال ظرف وجيز إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ويتم توقيفه.

وأضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيه، رفقة مشتبه فيه ثان ساعده في التخلص من الجثة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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