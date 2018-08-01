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بوريطة يشارك بالأمم المتحدة في اجتماع ترأسه الرئيس ترامب حول مكافحة المخدرات في العالم

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 01:28 بوريطة يشارك بالأمم المتحدة في اجتماع ترأسه الرئيس ترامب حول مكافحة المخدرات في العالم | بوليتيك
بوريطة يشارك بالأمم المتحدة في اجتماع ترأسه الرئيس ترامب حول مكافحة المخدرات في العالم
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في اجتماع ترأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مكافحة المخدرات، تحت شعار ''نداء عالمي

شوف تيفي

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في اجتماع ترأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مكافحة المخدرات، تحت شعار "نداء عالمي للعمل بشأن مشكل المخدرات العالمي".

ويعد المغرب البلد المغاربي الوحيد الذي طلب الرئيس ترامب مشاركته في تنظيم هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي تميز بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وكذا رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أشغال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة، وقعت المملكة على الإعلان المشترك "النداء العالمي للعمل بشأن مشكلة المخدرات العالمية" الذي يجدد تأكيد الالتزام الفعلي للبلدان الموقعة بمواجهة آفة المخدرات على الصعيد العالمي، وذلك وفقا للقانون الدولي، لاسيما أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع الاحترام الكامل لسيادة الأمم ووحدتها الترابية.

وتعهدت الدول الموقعة على الإعلان المشترك بتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما التزمت بوضع خطط عمل وطنية تهدف إلى الحد من الطلب على المخدرات غير المشروعة من خلال التثقيف والتوعية، وتوسيع جهود العلاج لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي والتعاون الدولي في المجال.

ويعكس اختيار المغرب للمشاركة في تنظيم هذا الاجتماع ثقة واعتراف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال مكافحة آفة المخدرات والجهود التي تبذلها لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

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شوف تيفي المغرب ناصر بوريطة الأمم المتحدة اجتماع الرئيس ترامب مكافحة المخدرات العالم

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