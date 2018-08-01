افتتاح الدورة الثالثة لـ''لقاءات أفريكا 2018 '' بباريس بمشاركة وفد اقتصادي مغربي هام ﻿

افتتحت اليوم الاثنين بباريس الدورة الثالثة لـ''لقاءات افريكا 2018 ''بمشاركة وفد اقتصادي مغربي هام، سيعمل على تقديم العرض التصديري، وفرص توسع ونمو المملكة في عدة قطاعات.

شوف تيفي:

افتتحت اليوم الاثنين بباريس الدورة الثالثة لـ''لقاءات افريكا 2018 ''بمشاركة وفد اقتصادي مغربي هام، سيعمل على تقديم العرض التصديري، وفرص توسع ونمو المملكة في عدة قطاعات.

ويعتزم الوفد المغربي أيضا الذي تقوده الجمعية المغربية للمصدرين، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، ويضم أزيد من عشرين مقاولة، أمام المشاركين الأفارقة والفرنسيين والأوروبيين، الفرص الجديدة التي يتيحها المغرب، في إطار الدينامية التي أطلقتها الرؤية الاستراتيجية جنوب –جنوب.

وينشط الوفد المغربي خلال اللقاء ندوة هامة تحت شعار '' المغرب ملتقى الطرق الإفريقي''، سيبسط خلالها المتدخلون وضمنهم حسن السنتيسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، وهشام بودراع المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وجان مارك بون الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، العرض المغربي في مجال الاستراتيجيات التجارية والتسويق، كما سيتناولون قضايا الاستثمار وتموقع المملكة.

وخصصت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي سيستمر يومين للرهانات الكبرى ذات الصلة بالقطاع الصحي بإفريقيا، حيث أكد المتدخلون وضمنهم وزراء الصحة بمالي وكوت ديفوار والكونغو ، ومسؤول سينغالي رفيع ،أن القطاع الصحي يشكل تحديا للتنمية بالقارة، مبرزين الوسائل الكفيلة بتعزيز حكامة الأنظمة الصحية.

وشددوا على أن البلدان الإفريقية تحذوها إرادة متنامية من أجل تعزيز الأنظمة الوطنية في المجال الصحي، بما يتيح تقديم خدمات مستدامة وذات جودة وفي متناول الجميع.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الذي يحضره أزيد من 2000 مشارك 800 منهم أفارقة، ويضم أروقة لثمانية بلدان إفريقية من بينها المغرب ، تنظيم أزيد من 20 ندوة تتناول قضايا ذات صلة بقطاعات الصحة والفلاحة والأشغال العمومية والبنيات التحتية، فضلا عن لقاءات مباشرة بين الفاعلين في هذه القطاعات.