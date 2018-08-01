خطيــر.. العثور على جثة شخص مقتول ببوجدور ﻿

على إثر توصل المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، صباح يوم أمس الإثنين، بنبإ تواجد جثة بالجهة الخلفية لثانوية النصر الكائنة بالحي الصناعي بالمدينة، انتقلت جميع الفرق الأمنية

شــوف تيفي: بوجدور

على إثر توصل المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، صباح يوم أمس الإثنين، بنبإ تواجد جثة بالجهة الخلفية لثانوية النصر الكائنة بالحي الصناعي بالمدينة، انتقلت جميع الفرق الأمنية المختصة إلى عين المكان ليتم العثور على جثة رجل ثلاثيني تحمل جروحا بليغة بالرأس وملفوفة بأكياس بلاستيكية.

وحسب مصدر أمني، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه به ومكان إقامته بحي الوحدة الترابية، وبعد محاصرة مسكنه أمكن إيقافه، كما تم إيقاف شخص آخر يحتمل حضوره الواقعة، فيما تم حجز أشياء تخص الهالك عثر عليها بمنزل الموقوف الذي كان مسرحا للجريمة.

وحسب المعطيات الأولية فقد تبين أن المشتبه به قام بتعريض الضحية للضرب والجرح بأداة صلبة مما عجل بوفاته وذلك بسبب تحرشه جنسيا بالموقوف خلال جلسة خمرية جمعتهما يوم أول أمس الأحد.

هذا وقد تم بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.