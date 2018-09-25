أمن طرامواي يوقف شابين بحوزتهما عدد مهم من قنينات الخمور بمدينة الدار البيضاء ﻿

تمكنت عناصر الأمن العاملين بقاطرات طراموواي من إيقاف شابين ينحدران من منطقة سيدي مومن.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الأمن العاملين بقاطرات طراموواي من إيقاف شابين ينحدران من منطقة سيدي مومن.

وأضاف مصدر لـ''شوف تيفي'' أن عملية الإيقاف تمت على مستوى محطة طرمواي المتواجدة قرب مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

وأوضح ذات المصدر، أن عناصر أمن الطرامواي بعدما لاحظوا الشابين يحملان علبة كبيرة (كارطونة) أثارت انتباههم، مما دفعهم إلى تفتيش العلبة.

وأسفرت عملية التفتيش، يضيف المصدر، عن عثورهم على عدد كبير من قنيانت الخمر من مختلف الأنواع والأحجام، ووجدوا عند أحدهما سلاحا أبيض من الحجم الكبير (جنوية).

وأشار المصدر إلى أنه تم تقديمهما إلى مصلحة الاستمرار بأمن آنفا من أجل القيام بالمتعين.