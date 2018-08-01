المحامي زهراش:دفاع بوعشرين متصدعة ولا يتفقون على أي شيء سوى الإساءة إلى هيئة القضاء ﻿

قال المحامي عبد الفتاح زهراش إن هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين تعرف تصدعا غير بريء، وذلك من أجل التمطيط والتهرب من مناقشة القضية في جوهرها، حيت أن هناك طرفا يقول إنه يجب مناقشة الخبرة وطرف آخر يقول

شوف تيفي:

قال المحامي عبد الفتاح زهراش إن هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين تعرف تصدعا غير بريء، وذلك من أجل التمطيط والتهرب من مناقشة القضية في جوهرها، حيت أن هناك طرفا يقول إنه يجب مناقشة الخبرة وطرف آخر يقول إنه يجب أن يكون هناك تنسيق وطرف ثالث يقول إنه يجب أن تدلي هيئة دفاع المتهم بملاحظتها الآن.

وأضاف المحامي زهراش الذي ينتمي إلى هيئة الدفاع عن المشتكيات في تصريح لـ"شوف تيفي"، اليوم الاثنين، أن هذا الشرخ والتصدع الذي يظهره دفاع المتهم، مقصود ومدروس، وأن الغاية منه هو خلق ارتباك للسير العادي للملف، ولكي يسيئوا للقضاء ولأنفسهم وللمتهم.

وأوضح محامي المشتكيات في ذات التصريح أن المحامين في هيئة دفاع المشتكيات جاهزون ومقتنعون بأن الأفعال ثابتة في حق المتهم، وبأن الأشرطة المسجلة تعود للمتهم، وهيئة الدفاع هي من طلبت إجراء الخبرة، والآن هم المرتبكون بين مناقشتها وعدمها.

وكشف زهراش أن تصريحات النقيب زيان، بكون دفاع المشتكيات غير جاهز، أنه من بين الأخبار الزائفة التي ينشرها في هذا الملف، والدليل هو اليوم أننا قلنا للقاضي في بداية الجلسة إننا كهيئة دفاع عن المشتكيات جاهزون، لكنهم أخذوا في إبداء العديد من الملاحظات والتي كانت الغاية منها كما قلت سابقا هو التمطيط، وبعدما تقدم القاضي بطرح سؤاله لهم عن ماذا هم فاعلون بخصوص الخبرة عن أشرطة الفيديو، انقسموا فيما بينهم، وهم لا يتوفرون على استراتيجية دفاع موحدة، وهم لا يتفقون إلا على التمطيط.