مجلس إلياس العماري يستقبل شركة صينية ... وسط شكوك حول مشروع ''طنجة تيك'' ﻿

في غياب معلومات رسمية عن استمرار شركة ''هايت'' كشريك في مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك وإمكانية تنفيذ المشروع.

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في غياب معلومات رسمية عن استمرار شركة ''هايت'' كشريك في مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك وإمكانية تنفيذ المشروع.

عاد إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة للحديث عن المشروع باستقبال شركة صينية

وقد أعلن مجلس العماري، وفق مصادر إعلامية محلية عن استقبال ممثلين عن شركة ''هايتي'' الصينية يوم الاثنين 24 شتنبر٬ ومن بين الحاضرين المدير العام للفرع الإفريقي٬ الذي قال المجلس إنه عبر عن اهتمامه بالإسهام في مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك.

كما أشارت المصادر، إلى أن مجلس الجهة لم يعلق على التقارير الإعلامية المتعلقة بمشروع طنجة تيك٬ كما أنه لم يرد على التشكيك في المشروع في بلاغ لفريق العدالة والتنمية بنفس المجلس قبل أشهر.