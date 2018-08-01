 السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجلس إلياس العماري يستقبل شركة صينية ... وسط شكوك حول مشروع طنجة تيك | بوليتيك

مجلس إلياس العماري يستقبل شركة صينية ... وسط شكوك حول مشروع ''طنجة تيك''

السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق | حوادث و حقوق

السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق

عاجل..محكمة الاستئناف تصدم هيئة دفاع بوعشرين | بوليتيك

عاجل..محكمة الاستئناف تصدم هيئة دفاع بوعشرين

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 19:40 السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق | حوادث و حقوق
السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق
أكدت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أن حريقا اندلع يومه الاثنين بخزانين لغاز البوتان متواجدين بمصنع لصناعة تجهيزات وأكسسوارات الحمامات، كائن بالمنطقة الصناعية ''بير رامي - أولاد وجيه''

شوف تيفي:

أكدت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أن حريقا اندلع يومه الاثنين بخزانين لغاز البوتان متواجدين بمصنع لصناعة تجهيزات وأكسسوارات الحمامات، كائن بالمنطقة الصناعية "بير رامي - أولاد وجيه" بالقنيطرة، قبل أن تطال النيران مصنعا آخر مجاورا له، متخصصا في صناعة منتجات "البوليستير".

وأفادت إخبارية للسلطات المحلية، توصلت شوف تيفي" بنسخة منها اليوم الاثنين، أن السلطات الأمنية والمحلية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت لتأمين محيط المصنعين، حيث تمت تعبئة كافة الإمكانات لتطويق الحريق، والذي لازالت الجهود متواصلة للسيطرة عليه.

وأضاف ذات المصدر، أنه قد جرى نقل شخصين مصابين بحروق وجروح بليغة صوب المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث تقرر إحالة أحدهما على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء للخضوع للمزيد من العلاجات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اندلاع حريق مهول خزان غاز البوتان مدينة القنيطرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مشاكل أسرية تدفع بشيخ ستيني لحبل المشنقة بضواحي أيت ملول | حوادث و حقوق

مشاكل أسرية تدفع بشيخ ستيني لحبل المشنقة بضواحي أيت ملول

بالصورة..اختفاء عروسة قاصرة قبل يوم من عرسها بالقنيطرة | حوادث و حقوق

بالصورة..اختفاء ''عروسة'' قاصرة قبل يوم من عرسها بالقنيطرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مُــثير و بالفيديو..لحظــة هروب رجال المطافئ بعد انفجار معمل بالقنيطرة | بــووز
منذ 14 دقيقة

مُــثير و بالفيديو..لحظــة هروب رجال المطافئ بعد انفجار معمل بالقنيطرة

أحد الناجين من انفجــار القنيطرة..شفت صحابي تقطعات ليهم رجليهم حدايا و هربت من الموت | بــووز

أحد الناجين من انفجــار القنيطرة..شفت صحابي تقطعات ليهم رجليهم حدايا و هربت من الموت

بن جلون التويمي:دفاع بوعشرين كيسيئْ للمتهم و للجهاز القضائي | بــووز

بن جلون التويمي:دفاع بوعشرين كيسيئْ للمتهم و للجهاز القضائي

بعد انسحابه من الجلسة..محامي ضحايا بوعشرين: لن نعارض إجراء خبرة مضادة على فيديوهات بوعشرين الجنسية | بــووز

بعد انسحابه من الجلسة..محامي ضحايا بوعشرين: لن نعارض إجراء خبرة مضادة على فيديوهات بوعشرين الجنسية

﻿

آخر المستجدات

مجلس إلياس العماري يستقبل شركة صينية ... وسط شكوك حول مشروع طنجة تيك | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

مجلس إلياس العماري يستقبل شركة صينية ... وسط شكوك حول مشروع ''طنجة تيك''

السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق | حوادث و حقوق

السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق

عاجل..محكمة الاستئناف تصدم هيئة دفاع بوعشرين | بوليتيك

عاجل..محكمة الاستئناف تصدم هيئة دفاع بوعشرين

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.