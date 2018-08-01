السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بالقنيطرة تتدخل لتأمين محيط مصنعي غاز البوطان المحترق ﻿

أكدت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أن حريقا اندلع يومه الاثنين بخزانين لغاز البوتان متواجدين بمصنع لصناعة تجهيزات وأكسسوارات الحمامات، كائن بالمنطقة الصناعية ''بير رامي - أولاد وجيه''

شوف تيفي:

أكدت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أن حريقا اندلع يومه الاثنين بخزانين لغاز البوتان متواجدين بمصنع لصناعة تجهيزات وأكسسوارات الحمامات، كائن بالمنطقة الصناعية "بير رامي - أولاد وجيه" بالقنيطرة، قبل أن تطال النيران مصنعا آخر مجاورا له، متخصصا في صناعة منتجات "البوليستير".

وأفادت إخبارية للسلطات المحلية، توصلت شوف تيفي" بنسخة منها اليوم الاثنين، أن السلطات الأمنية والمحلية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت لتأمين محيط المصنعين، حيث تمت تعبئة كافة الإمكانات لتطويق الحريق، والذي لازالت الجهود متواصلة للسيطرة عليه.

وأضاف ذات المصدر، أنه قد جرى نقل شخصين مصابين بحروق وجروح بليغة صوب المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث تقرر إحالة أحدهما على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء للخضوع للمزيد من العلاجات.