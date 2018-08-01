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بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 19:15 عاجل..محكمة الاستئناف تصدم هيئة دفاع بوعشرين | بوليتيك
عاجل..محكمة الاستئناف تصدم هيئة دفاع بوعشرين
رفضت الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، باستئنافية البيضاء، قبل قليل من يومه الاثنين، الملتمس المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم بخصوص رفع السرية عن أشغال الجلسات.

"شوف تيفي"

رفضت الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، باستئنافية البيضاء، قبل قليل من يومه الاثنين، الملتمس المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم بخصوص رفع السرية عن أشغال الجلسات.

وأوضح مصدر مطلع أن هيئة الدفاع عن بوعشرين، التمست من القاضي بوشعيب فريح، رفع السرية عن الجلسات، وذلك بسبب تسريب نتائج الخبرة التقنية والتي أجريت على الفيديوهات الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، أكدت استعدادها لمناقشة الملف، في الوقت الذي اختارت فيه هيئة الدفاع عن بوعشرين الحديث عن الأسباب الخاصة بتسريب نتائج الخبرة التقنية.

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المغرب شوف تيفي الجلسات السرية القاضي بوشعيب فريح الحق المدني

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