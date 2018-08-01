رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة ﻿

تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، من إيقاف مجموعة من الأشخاص كانوا يتواجدون داخل إحدى المقاهي بتجزئة الفتح بمدينة خريبكة.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، من إيقاف مجموعة من الأشخاص كانوا يتواجدون داخل إحدى المقاهي بتجزئة الفتح بمدينة خريبكة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أنه تم إيقاف هؤلاء الأشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمخالفة النظام والقوانين المنظمة لسير أماكن عمومية، واستغلال محل عمومي لتقديم مواد مضرة بالصحة والتحريض على الفساد.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد عمليات التفتيش التي تم القيام بها تحت إشراف النيابة العامة المختصة تمكنت عناصر الأمن العمومي من حجز عشر قنينات لتدخين النرجيلة (الشيشة).

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إيداع شخصين مشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تهمة التحريض على الفساد، فيما تم تقديم مسير المقهى والنادل في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة.