 رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا | بوليتيك

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا

عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و انسحاب هذا المحامي | بوليتيك

عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و

تجار سوق الأحد يحولون لقاءً تواصليا للمجلس الجماعي بأكادير إلى احتجاج | بوليتيك

تجار سوق الأحد يحولون لقاءً تواصليا للمجلس الجماعي بأكادير إلى احتجاج

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 18:25 رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة
تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، من إيقاف مجموعة من الأشخاص كانوا يتواجدون داخل إحدى المقاهي بتجزئة الفتح بمدينة خريبكة.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، من إيقاف مجموعة من الأشخاص كانوا يتواجدون داخل إحدى المقاهي بتجزئة الفتح بمدينة خريبكة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أنه تم إيقاف هؤلاء الأشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمخالفة النظام والقوانين المنظمة لسير أماكن عمومية، واستغلال محل عمومي لتقديم مواد مضرة بالصحة والتحريض على الفساد.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد عمليات التفتيش التي تم القيام بها تحت إشراف النيابة العامة المختصة تمكنت عناصر الأمن العمومي من حجز عشر قنينات لتدخين النرجيلة (الشيشة).

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إيداع شخصين مشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تهمة التحريض على الفساد، فيما تم تقديم مسير المقهى والنادل في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رجال الحموشي مقاهي الشيشة الفساد مدينة خريبكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مشاكل أسرية تدفع بشيخ ستيني لحبل المشنقة بضواحي أيت ملول | حوادث و حقوق

مشاكل أسرية تدفع بشيخ ستيني لحبل المشنقة بضواحي أيت ملول

بالصورة..اختفاء عروسة قاصرة قبل يوم من عرسها بالقنيطرة | حوادث و حقوق

بالصورة..اختفاء ''عروسة'' قاصرة قبل يوم من عرسها بالقنيطرة

عاجل وبالفيديو..حريق مهول داخل مصنع بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حريق مهول داخل مصنع بالقنيطرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد انسحابه من الجلسة..محامي ضحايا بوعشرين: لن نعارض إجراء خبرة مضادة على فيديوهات بوعشرين الجنسية | بــووز
منذ 11 دقيقة

بعد انسحابه من الجلسة..محامي ضحايا بوعشرين: لن نعارض إجراء خبرة مضادة على فيديوهات بوعشرين الجنسية

تصــريح صادم لوالد الفتاة اللي تعرضات للاغتصاب وحملات فخنيفرة يكشف الرواية الكاملة | حالة خاصة

تصــريح صادم لوالد الفتاة اللي تعرضات للاغتصاب وحملات فخنيفرة يكشف الرواية الكاملة

من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة | قنوات أخرى

من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة

لموت ديال الضحك مع شاب محيح فالبولفار..جيت نشوف التيتيز ونتعنب على البنات | خارج البلاطو

لموت ديال الضحك مع شاب محيح فالبولفار..جيت نشوف التيتيز ونتعنب على البنات

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق
منذ 47 دقيقة

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.