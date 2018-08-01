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عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 18:22 عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك
عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار
قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الاثنين، رفع أشغال جلسة محاكمة المدير السابق ليومية أخبار اليوم، عقب وقوع مشادة كلامية بين المحامين المنتمين لهيئة

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الاثنين، رفع أشغال جلسة محاكمة المدير السابق ليومية أخبار اليوم، عقب وقوع مشادة كلامية بين المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المتهم ومحامي هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وأوضح مصدر مطلع أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، أكدت جاهزية الملف للمناقشة، في حين رفضت هيئة الدفاع عن بوعشرين مناقشة الملف، وواصلت الحديث عن السبب وراء تسريب نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحامي عبد الفتاح زهراش المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، قال إن دفاع بوعشرين، يتماطل بالرغم من أن الملف جاهز للمناقشة بعد تمكين المتهم من جيمع حقوقه، مشددا على أن دفاع المتهم يتناقض في كلامه وخطواته ويطالب بجلسة سرية ويعقد في نفس الوقت ندوة صحفية علنية.

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المغرب شوف تيفي هيئة الدفاع بوعشرين الجلسة

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