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عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 18:02 عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق
عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فيديو جنسي خاص بشاب وعشيقته، هز مدينة القصر الكبير، عقب انتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تطبيق ''الواتساب''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فيديو جنسي خاص بشاب وعشيقته، هز مدينة القصر الكبير، عقب انتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تطبيق "الواتساب".

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير، وفور توصلها بالفيديو، يومه الاثنين، فتحت تحقيقا مكنها من التوصل إلى هوية بطله، ليتم استدعاؤه والاستماع له للكشف عن ظروفه وملابساته.

وأكد ذات المصدر أن الشاب وخلال الاستماع له، اعترف على أن الفيديو تم تصويره قبل أربع سنوات حينما كانت تجمعه علاقة بشابة قبل زواجه، نافيا علاقته بتسريبه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فيديو جنسي مواقع التواصل الاجتماعي القصر الكبير

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